سفارت آمریکا در عراق به شهروندان خود در منطقه هشدار داد

سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اربیل در پی تنش‌های اخیر به شهروندان خود در منطقه خاورمیانه هشدار امنیتی دادند.

جوان آنلاین: سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری آن در اربیل، در پی تشدید تنش‌های امنیتی در خاورمیانه ناشی از حملات متقابل نظامی میان واشنگتن و تهران، به اتباع آمریکایی در منطقه خاورمیانه هشدار امنیتی دادند.

به گزارش مهر، سفارت آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «به دلیل تنش‌های موجود در خاورمیانه، وضعیت امنیتی پیچیده باقی مانده و احتمال تشدید غیرمنتظره اوضاع وجود دارد.» این سفارت افزود: «آمریکایی‌هایی که در حال حاضر در خاورمیانه حضور دارند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهند و برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن مرزها یا حریم هوایی و اختلال در سفرها آماده باشند.»

این سفارت همچنین از شهروندان آمریکایی خواست وضعیت پروازهای خود را بررسی کرده و برای اطمینان از دریافت آخرین به‌روزرسانی‌های امنیتی و تسهیل ارتباط در شرایط اضطراری، در برنامه «مسافر هوشمند» وزارت امور خارجه ثبت‌نام کنند.

این بیانیه مجموعه‌ای از اقدامات توصیه‌ شده را برشمرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «پیگیری مستمر وضعیت و محیط اطراف، رصد رسانه‌های محلی، و پرهیز از حضور در تظاهرات، تجمعات بزرگ و مناطقی که حضور امنیتی گسترده دارند» اشاره کرد.

همچنین در این توصیه‌ها آمده است: «از دستورالعمل‌های مقامات محلی پیروی کنید، برای اطلاع از هرگونه تغییر در برنامه پروازها مستقیماً با شرکت‌های هواپیمایی در تماس باشید و در مکان‌های عمومی محتاط بوده و سطح بالایی از آمادگی را حفظ کنید.»

این در حالی است که سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه وعده داد که ایالات متحده را به دلیل حملات جدید به ایران «پشیمان» خواهد کرد؛ در مقابل، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به تهران هشدار داد که در صورت پاسخ‌دهی، با «ضرباتی بسیار قوی‌تر» مواجه خواهد شد.

ارتش تروریستی آمریکا در ادامه جنایات خود علیه غیرنظامیان و تجاوز به خاک کشورمان، یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک در استان هرمزگان را هدف قرار داد که طبق آخرین آمار ده‌ها نفر شهید و زخمی شدند.

بامداد امروز، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از افزایش شمار شهدای حمله آمریکا به این مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک به چهار نفر خبر داد.

وی افزود: متأسفانه یک کودک نیز در میان شهدای این حادثه قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با محکوم کردن این حمله، گفت: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مجروحان پس از تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.