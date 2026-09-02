رزمایش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی همزمان با تشدید تجاوزات به سوریه

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد لشکر ۲۱۰ این رژیم امروز از ساعت ۷ تا ۱۳ (به وقت محلی) یک رزمایش آموزشی گسترده در بلندیهای جولان برگزار میکند.
به گزارش ایرنا، به گفته ارتش، این رزمایشها از پیش برنامهریزی شده و در جریان آن تحرکات گسترده نیروها و خودروهای نظامی و صدای انفجارها در منطقه شنیده خواهد شد.
ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر نیز اعلام کرده بود که این رزمایشها در بازههای زمانی ۳۰ اوت تا سوم سپتامبر (۸ تا ۱۲ شهریور) و ششم تا دهم سپتامبر (۱۵ تا ۱۹ شهریور) برگزار میشوند.
برگزاری این رزمایش در حالی است که رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، با سوءاستفاده از خلأ امنیتی سوریه، ضمن بمباران گسترده تأسیسات دفاعی و نظامی این کشور، در مناطق جنوب پیشروی کرده و بخشهایی از منطقه حائل و مناطق راهبردی از جمله ارتفاعات جبلالشیخ را اشغال کرده است.
در همین حال، تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه ادامه دارد و استانهای قنیطره و درعا از جمله مناطق هدف این حملات بودهاند.
در تازهترین اقدام، جنگندههای رژیم صهیونیستی پایگاه هوایی «ابوالظهور» در حومه ادلب در شمال غرب سوریه را هدف قرار دادند. در این حمله، باند فرودگاه چهار بار هدف قرار گرفت.
تلآویو مدعی شده است که این حمله به دلیل نگرانی از استقرار نیروهای ترکیه و احتمال ایجاد زیرساختهای نظامی این کشور در پایگاه ابوالظهور انجام شده است.
با این حال، مقامهای سوری این ادعا را رد و تأکید کردهاند که برنامهای برای ایجاد پایگاه نظامی ترکیه یا استقرار دائمی نیروهای این کشور در ابوالظهور وجود نداشته است. ترکیه نیز حضور نظامی خود در این پایگاه هنگام حمله را رد و حمله رژیم صهیونیستی را محکوم کرده است.