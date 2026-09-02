جوان آنلاین: بر اساس آمارهای رسمی وزارت دادگستری فرانسه، در حالی که ظرفیت عملیاتی در زندانها تا اول اوت ۶۳ هزار و ۳۰۳ تخت اعلام شده، تراکم جمعیت در مراکز نگهداری و بازداشتگاهها به ۱۴۱.۶ درصد رسیده است.
به گزارش ایرنا، این گزارش حاکی است که وضعیت در بازداشتگاههای فرانسه، به عنوان محل نگهداری محکومان به حبسهای کوتاهمدت یا افراد در انتظار محاکمه (که از نظر قانونی بیگناه محسوب میشوند)، بهمراتب وخیمتر و تراکم در آن به ۱۷۵ درصد رسیده است. بر اساس همین آمار، تعداد زندانیانی که به دلیل کمبود تخت، ناچار به خوابیدن روی تشکهای کفِ سلول شدهاند، با رشدی ۴۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۷ هزار و ۹۵۶ نفر افزایش یافته است.
هشدارها نسبت به فروپاشی سیستم زندانبانی
کارشناسان، نگهبانان و مدیران زندانها بارها نسبت به وضعیت در حال انفجار نظام زندانبانی فرانسه هشدار دادهاند. اوایل سال جاری، شورای اروپا در گزارشی ضمن محکوم کردن وضعیت زندانهای فرانسه، نسبت به تبدیل شدن این اماکن به «انبار انسانی» هشدار داده بود. ازدحام بیش از حد، شرایط غیربهداشتی و خشونت از جمله محورهای اصلی گزارشهای انتقادی نسبت به این وضعیت است.
وضعیت قرمز فرانسه در اروپا
دومینیک سیمونو (Dominique Simonnot)، بازرس کل ناظر بر زندانها و مراکز بازداشت در فرانسه، در نظری که اوایل ژوئیه (تیر ماه امسال) در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، از نبود یک «برنامه ملی کلان» برای مهار جمعیت زندانیان بهشدت انتقاد کرد.
وی تأکید کرد: ساخت زندانهای جدید راهکار مناسبی نیست؛ چرا که با روند فعلی رشد جمعیت کیفری، برای مهار این ازدحام باید هر ۶ هفته یک زندان جدید افتتاح کرد. همچنین، سازوکارهای جایگزین حبس و اصلاح مجازاتها، با وجود ضرورت، همچنان به دلیل شرایط و ضوابط محدودکننده در اجرا، کمتر از ظرفیت واقعی استفاده میشوند.
طبق آمارهای سال ۲۰۲۵ شورای اروپا، فرانسه در کنار ترکیه با شاخص ۱۳۱ زندانی برای هر ۱۰۰ جایگاه، در صدر فهرست کشورهای اروپایی با بیشترین تراکم زندانی قرار دارد و پس از آنها کشورهای کرواسی (با ۱۲۳ نفر) و ایتالیا (با ۱۲۱ نفر) جای گرفتهاند.
وزارت دادگستری فرانسه اعلام کرده است که قصد دارد ۳ هزار جایگاه اضافی در زندانهای پیشساخته (مدولار) ایجاد و به این ترتیب بخشی از این بحران را مدیریت کند. با این حال، کارشناسان نسبت به کارآمدی این طرحها با توجه به سرعت فزاینده جمعیت زندانیان تردیدهای جدی دارند.