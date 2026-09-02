تشدید حملات اشغالگران علیه نیروهای پلیس غزه

جوان آنلاین: وزارت امور داخلی غزه در بیانیه ای با اشاره به یورش روز سه شنبه اشغالگران به شهر غزه و ربودن یک افسر امنیتی اعلام کرد: صهیونیست ها با هدف قرار دادن منطقه «الکتیبه» در غرب شهر غزه با حملات سنگین هوایی و با مشارکت ده‌ها جنگنده از انواع مختلف، مرتکب جنایت جدیدی شدند. با نفوذ یک گروه از نیروهای ویژه اسرائیلی با خودروهای غیرنظامی به منطقه تعدادی از شهروندان از جمله یک زن و چند کودک شهید یا زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، وزارت امور داخلی غزه بیان کرد: شهادت جمعی از فرزندان ملت را که در این جنایت به شهادت رسیدند، تسلیت می‌گوییم و برای مجروحان و مصدومان شفای عاجل آرزومندیم.

بر اساس این بیانیه، نظامیان اشغالگر،«معین محمد العرابید » افسر دستگاه امنیت داخلی را پس از مجروح شدن در جریان درگیری با نظامیان اسرائیلی و شهادت همسر و مجروح شدن تعدادی از فرزندانش، ربودند. این افسر در حال انجام وظایف معمول خود در راستای خدمت به مردم و حفظ امنیت و صلح داخلی در نوار غزه بود.

وزارت امور داخلی غزه اضافه کرد: هدف قرار دادن نهاد امنیتی و پلیس نوار غزه توسط اشغالگران صهیونیست، طی سه سال گذشته متوقف نشده و در این مدت، آنها صدها تن از فرماندهان، افسران و کادرهای وزارت کشور و امنیت ملی و نیروی پلیس را ترور کرده‌اند تا این سیستم را درهم شکسته و از صحنه خارج کنند و هرج‌ومرج را گسترش دهند، اما با وجود این جنایات فجیع، به اهداف خود دست نیافته‌اند.

وزارت امور داخلی غزه تاکید کرد: تمرکز اشغالگران بر هدف قرار دادن دو نهاد پلیس و امنیت داخلی، که از زمان توافق آتش‌بس در اکتبر سال گذشته تشدید شده است، به دلیل نقش مستقیم آن‌ها در برقراری امنیت، حفاظت از صلح داخلی و حمایت از شهروندان در شرایط فاجعه‌باری است که مردم در نوار غزه با آن مواجه هستند.

در بیانیه وزارت امور داخلی غزه آمده است: به مردم اطمینان می‌دهیم که با وجود تمام چالش‌ها و فداکاری‌ها، به انجام وظیفه خود ادامه خواهیم داد. این همان چیزی است که بر آن سوگند خورده‌ایم و مردم در ۲۰ سال گذشته، که هزاران شهید از فرزندان دستگاه‌های وزارت کشور تقدیم کرده‌ایم، آن را از ما انتظار داشته‌اند.

این نهاد فلسطینی درباره روایت‌هایی که اشغالگران درباره این حادثه منتشر می‌کنند و اخبار گمراه‌کننده‌ای که توسط سازمان‌های اطلاعاتی صهیونیستی پخش می‌شود، هشدار داد و افزود: از میانجی‌ها و ضامنان توافق آتش‌بس می‌خواهیم که به مسئولیت‌های خود عمل کرده و بر اشغالگران فشار آورند تا جنایات روزانه خود علیه مردم و هدف قرار دادن مستمر وزارت امور داخلی را متوقف کنند. در پایان به مردم مقاوم خود درود می‌فرستیم که مایه مباهات و منبع اعتماد و اطمینان در برابر تلاش‌های اشغالگران برای گسترش هرج‌ومرج و بی‌ثبات کردن امنیت جامعه هستند.

روز سه شنبه در ادامه نقض آتش بس از سوی اشغالگران، نیروهای ویژه اسرائیلی در منطقه الکتیبه در غزه شهر غزه دست به تحرک مذبوحانه ای زده و یک افسر امنیتی فلسطینی را ربودند.