سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به دیدارهای نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، گفت که علی رغم دور جدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، اسلام‌آباد همچنان معتقد به تاثیر پیروی از راهکار دیپلماسی برای کنترل اوضاع و تثبیت صلح است.

جوان آنلاین: طاهر اندرابی امروز در نشست خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد، اظهار داشت که تنش‌های ایران و آمریکا در جلسه اخیر کمیته دفاعی-سیاسی پاکستان، عربستان و ترکیه در استانبول مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، وی با استناد به دیدارهای دوجانبه شهباز شریف با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران و سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان با همتای ایرانی خود سید عباس عراقچی در بیشکک، گفت: اسلام‌آباد علی رغم دور جدید خصومت‌ها در منطقه همچنان به تاثیر راهکار دیپلماسی امیدوار است.

اسلام‌آباد نگران تشدید تنش‌ها است اما همچنان با طرفین تماس دارد

طاهر اندرابی با ابراز نگرانی عمیق پاکستان نسبت به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا (ناشی از حملات تجاوزکارانه ارتش تروریستی آمریکا به بخش‌های جنوبی ایران) گفت که این درک همیشه وجود داشته است که درگیری ها هر زمانی ممکن است بین طرفین ازسرگرفته می شود.

وی تاکید کرد: پاکستان با نگرانی این وضعیت را دنبال می کند اما باید بگویم که ناامید نیستیم و همچنان به تماس های خود با طرفین مذاکرات ادامه می دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درباره سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: این تفاهم‌نامه چارچوب مذاکرات و صلح را تعیین کرده و همچنان در جایگاه خود پابرجاست.

وی اظهار داشت که بحثی درباره نابودی تفاهم‌نامه اسلام‌آباد وجود ندارد بلکه این فرصت در جای خود باقی است و طرفین مذاکرات می بایست از این فرصت بهره‌برداری نمایند.