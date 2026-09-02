بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی گالوپ، نزدیک به ۹۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند فساد در دولت این کشور به‌طور گسترده وجود دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و بالاترین سطح بی‌اعتمادی عمومی به دولت آمریکا در دو دهه اخیر را نشان می‌دهد.

جوان آنلاین: بر اساس نظرسنجی جدید موسسه گالوپ که روز چهارشنبه منتشر شد، رکوردی تازه در بی‌اعتمادی مردم آمریکا به دولت ثبت شده است؛ به طوری که شمار آمریکایی‌هایی که معتقدند فساد در دولت فدرال این کشور گسترده است، به بالاترین سطح خود در دو دهه گذشته رسیده است.

به گزارش ایرنا، این نظرسنجی که با مشارکت یک هزار نفر در ماه‌های می و ژوئن انجام شده، نشان‌دهنده افزایش نارضایتی دوحزبی از نهادهای سیاسی آمریکا و مقاماتی است که این نهادها را اداره می‌کنند.

بر اساس نتایج گالوپ، نزدیک به ۹۰ درصد بزرگسالان آمریکایی گفته‌اند فساد در دولت این کشور گسترده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. آمریکا همچنین در سال ۲۰۲۵، بر اساس آخرین داده‌های موجود، بالاترین سطح فساد ادراک‌شده دولتی را در میان کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته داشته است.

داده‌های گالوپ نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۶ تاکنون، سهم آمریکایی‌هایی که فساد گسترده در دولت را باور داشته‌اند، عمدتا در محدوده ۷۰ درصد باقی مانده بود. اما این رقم از سال ۲۰۲۴ به شکل محسوسی افزایش یافت؛ افزایشی که در ابتدا عمدتا از سوی رأی‌دهندگان دموکرات رقم خورد.

در سال ۲۰۲۴، زمانی که جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا بود، ۵۷ درصد دموکرات‌ها معتقد بودند فساد در دولت گسترده است. یک سال بعد، پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، این رقم به ۷۶ درصد افزایش یافت و امسال به ۹۱ درصد رسید.

با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر، رهبران حزب دموکرات نیز پیام‌های ضدفساد را در مرکز تلاش‌های خود برای بازپس‌گیری کنترل کنگره قرار داده‌اند. دموکرات‌ها بارها ترامپ را متهم کرده‌اند که برخلاف وعده خود برای مقابله با اتلاف منابع، تقلب و سوءاستفاده در واشنگتن، از قدرت دولت فدرال برای افزایش ثروت خود، خانواده‌اش و متحدان سیاسی‌اش استفاده کرده است.

در مراسمی که برای آغاز شمارش معکوس ۱۰۰ روز پایانی تا انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار شد، حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، نکته جدیدی را به سخنرانی‌های انتخاباتی خود اضافه کرد: «ما کلاهبرداران و فاسدان را پاسخگو خواهیم کرد.»

در سوی دیگر، دیدگاه جمهوری‌خواهان درباره فساد از سال ۲۰۲۴ تغییر چندانی نکرده است. این موضوع نشان می‌دهد برداشت جمهوری‌خواهان از گستردگی فساد، برخلاف دموکرات‌ها، به اینکه کدام حزب در قدرت است وابستگی کمتری دارد. امسال ۸۳ درصد جمهوری‌خواهان و ۹۰ درصد رأی‌دهندگان مستقل گفته‌اند فساد در دولت گسترده است.

دیوید ساکونی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن، می‌گوید این یافته‌ها نشان می‌دهد آمریکایی‌ها اخبار و اطلاعات سیاسی را دنبال می‌کنند و مسئله فساد توانسته است به یکی از موضوعات مهم افکار عمومی تبدیل شود.او گفت: «در مورد اینکه چیزی در واشنگتن خراب شده، یک اجماع گسترده وجود دارد.»

طی یک سال گذشته، رأی‌دهندگان و قانونگذاران دموکرات دولت ترامپ را به اجرای طرح‌هایی متهم کرده‌اند که آنها را نمونه‌هایی از «تعارض منافع و منفعت‌طلبی شخصی» می‌دانند. از جمله این موارد، ایجاد یک صندوق ۱/۸ میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت به متحدان دولت بود که مدعی بودند به شکل ناعادلانه مورد تحقیقات قرار گرفته‌اند؛ طرحی که بعدا کنار گذاشته شد. همچنین قراردادهایی بدون برگزاری مناقصه به برخی متحدان ترامپ واگذار شده است.

ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود شاهد افزایش تاریخی ثروتش بوده است؛ بخشی از این منافع از طریق فعالیت‌هایی از جمله در حوزه رمزارزها به دست آمده، حوزه‌ای که دولت او مسئول تنظیم و نظارت بر آن است. مقام‌های کاخ سفید گفته‌اند رئیس‌جمهوری و اعضای خانواده او نه تاکنون وارد تعارض منافع شده‌اند و نه در آینده چنین کاری خواهند کرد.

البته دموکرات‌ها نیز طی سال‌های اخیر با پرونده‌های مهم فساد در میان اعضای حزب خود مواجه بوده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، پرونده باب منندز، سناتور سابق ایالت نیوجرسی، بود که به دلیل دریافت رشوه‌هایی به ارزش نزدیک به یک میلیون دلار شامل پول نقد و اقلام دیگر، به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

در پرونده‌ای دیگر، هنری کویار، نماینده دموکرات ایالت تگزاس، با اتهاماتی از جمله رشوه، پولشویی و تبانی روبه‌رو بود، اما ترامپ در سال ۲۰۲۵ او را مورد عفو قرار داد.

نظرسنجی دیگری که در ماه ژوئن انجام شد نیز نتایجی مشابه درباره نگاه گروه‌های مختلف سیاسی آمریکا به فساد دولتی به دست داد. مرکز برنان برای عدالت در این نظرسنجی که با مشارکت دو هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده انجام شد، دریافت که اکثریت جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و مستقل‌ها، فساد را «یک مشکل بسیار بزرگ» برای دولت فدرال می‌دانند.

این نتایج نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به دولت و نگرانی درباره فساد دیگر صرفا موضوعی حزبی نیست و در میان طیف‌های مختلف سیاسی آمریکا گسترش یافته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی در ایالات متحده تبدیل شود.