دستان بسته آمریکا در برابر «خیبرشکن» ایران

روزنامه آمریکایی یواس‌ای تودی به نقل از کارشناسان نظامی نوشت که موشک‌ ایرانی خیبرشکن به طور قابل توجهی به پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌ متحدان واشنگتن ضربه وارد کرده است.

جوان آنلاین: این رسانه خبری نوشت که ایران نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک را به کار گرفته که می‌توانند از پدافند هوایی آمریکا عبور کرده و با دقت بسیار بیشتری به هدف اصابت کنند. به باور کارشناسان نظامی، این جهش فن آورانه پایگاه‌های آمریکا در حاشیه جنوبی خلیج فارس را در آسیب‌پذیرترین شرایط خود در دهه‌های اخیر قرار داده است.

به گزارش ایرنا، محور این تغییر، یک موشک بالستیک بسیار متحرک است که ایران آن را خیبرشکن نامیده و بردی معادل یک هزار و ۴۰۰ کیلومتر داشته و کلاهک هدایت‌شونده ماهواره‌ای آن مانورپذیر است. نیروهای نظامی ایران در طول جنگ ۶ ماهه اخیر، به طور گسترده از این موشک در حملات به پایگاه دریایی آمریکا در بحرین و سایر پایگاه‌های این کشور استفاده کرده است.

برخی از این تحلیلگران با تائید بیانیه های ایران معتقدند که تهران در حملات ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) به پایگاه هوایی موفق السلطی آمریکا در الازرق، اردن که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد، از موشک‌های مذکور استفاده کرده است. برخلاف یک موشک بالستیک معمولی که یک مسیر ثابت قابل ردیابی و رهگیری را طی می‌کند، خیبرشکن می‌تواند در مرحله نهایی فرود خود به سرعت تغییر مسیر داده و به طور بالقوه از پدافند هوایی عبور کرده و با دقت ویرانگری به اهداف برخورد کند.

این موشک سوخت جامد بر روی موشک اندازهای سیار نصب می شود و شناسایی و نابودی آن قبل از پرتاب بسیار دشوار است که این امر به آن اجازه می‌دهد تا از پدافند آمریکا در امان بوده و به راحتی به اهداف آمریکا و متحدانش در سراسر خاورمیانه اصابت کند.

جاناتان هکت (Jonathan Hackett)، تفنگدار دریایی سابق و افسر اطلاعاتی آمریکا، در مورد قابلیت‌های نظامی ایران گفت: ما کل سامانه های پدافند هوایی را بر اساس مفروضات خود از توانمندی های نظامی ایران طراحی کردیم. آنها اکنون اقدام متفاوتی انجام می دهند.

هکت، که به زبان فارسی مسلط است و ۲ دهه در ۶ سفارتخانه آمریکا بر روی مسائل نظامی و اطلاعاتی مرتبط با ایران کار کرده، گفت: بنابراین اکنون باید وضعیت دفاعی خود را برای پدافند موشکی به گونه‌ای که در گذشته سابقه نداشته تغییر دهیم.

هکت و دیگر کارشناسان در مصاحبه‌هایی با این روزنامه توضیح دادند که موشک‌های خیبرشکن و سایر موشک‌های ایرانی در طول جنگ ۶ ماه اخیر علیه تهران در مواردی به پدافند لایه‌ای که نیروهای آمریکایی سالیان سال به آن متکی بوده‌اند، نفوذ کردند.

بر اساس بیانیه‌های آمریکا و متحدانش، گزارش‌های خبری، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه‌های یو اس ای تودی، موشک‌های ایرانی همچنین خسارات گسترده‌ای به پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی این کشور در بحرین) پایگاه منطقه‌ای ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا) و سایر تأسیسات نظامی کلیدی آن وارد کرده‌اند.

به تازگی نیز بری مک‌کفری (Barry McCaffrey)، ژنرال بازنشسته چهار ستاره ارتش، در تارنمای اکس اظهار داشت که به دلیل حملات موشکی و پهپادی ایران، آمریکا "احتمالاً دسترسی دائمی به ۱۵ پایگاه در خلیج فارس را از دست داده است. "

مطلب ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) مک‌کفری بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مرتبه خوانده شد و بحثی را در محافل نظامی و اطلاعاتی آمریکا بر سر آنکه دولت ترامپ قبل از شروع جنگ، به میزان کافی حملات موشکی ایران را بررسی کرده بود یا خیر، برانگیخت.

مک‌کفری در مصاحبه‌ای با این روزنامه گفت که توانمندی موشکی ایران، به ویژه خیبرشکن، در نتیجه‌گیری او مبنی بر اینکه پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس بیش از حد آسیب‌پذیر هستند، نقش اساسی دارد.

او گفت که این موشک بسیار چابک بوده، به خوبی اختفا می شود و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه نمی‌توانند به طور کامل در برابر آن پدافند کنند. به گفته وی، قابلیت‌های خیبرشکن در حد "یک تغییر قابل توجه در فناوری" قلمداد می شود.