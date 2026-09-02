کد خبر: 1377369
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تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

نبیه بری: مقابله با تجاوزات اسرائیل مستلزم تلاش بیش از پیش است

نبیه بری نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با اشاره به ادامه حملات رژیم اسرائیل به شهرک‌ها و روستاهای جنوب لبنان تاکید کرد که مقابله با تجاوزات این رژیم نیازمند تلاش بیش از پیش است.

جوان آنلاین: نبیه بری در جدیدترین موضع خود در خصوص روابطش با رئیس جمهور لبنان به روزنامه النهار گفت که روابطش با «جوزف عون» قطع نشده است و مرحله کنونی تلاش فزاینده ای را برای مقابله با تجاوزها و چالش های اسرائیلی می طلبد.

نبیه بری با اشاره به چند دور مذاکره با رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: هفت دور مذاکره با اسرائیل در واشنگتن و رم برگزار شده است؛ اما همچنان مردم جنوب لبنان در معرض کشتار، تخریب منازل و دارایی هایشان هستند.

این در حالی است که منابع لبنانی اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در ۱۵ و ۱۶ سپتامبر (۲۴ و ۲۵ شهریور) در رم برگزار خواهد شد.

برخی منابع نیز از دیدار احتمالی میان «نواف سلام» نخست وزیر لبنان و «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن در ۲۸ ماه جاری میلادی(ششم مهر ماه ) خبر دادند.

تداوم نقض آتش بس از سوی اشغالگران

این در حالی است که ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز صبح مدعی حمله به برخی مواضع حزب الله در نبطیه در واکنش به حمله پهپادی به نظامیان این رژیم شد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز شهرک‌های «بیت یاحون» و «المنصوری» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

بامداد امروز نیز جنگنده‌های اسرائیلی در دو نوبت حومه «کفررمان» و «عربصالیم» در جنوب لبنان را بمباران کردند.

شب گذشته نیز بلندی‌های «علی الطاهر» ، «القنطره»و «دوحه کفررمان» در جنوب شاهد حملات اسرائیلی بود.

برچسب ها: نبیه بری ، لبنان ، جنگ لبنان
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