اعتراف کویت به آثار برجای مانده از عملیات پهپادی ایران

جوان آنلاین: سازمان آتش نشانی کویت اعلام کرد که بر اثر حمله پهپادی ایران یک آتش سوزی در این کشور به راه افتاده بود.

مسئولان کویتی همچنین مدعی مهار کردن این آتش سوزی ناشی از حمله پهپادی موفقیت آمیز ایران شدند.

لازم به ذکر است کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با سانسور شدید اخبار عملیات های ایران، پیامدها و آثار این عملیات های موشکی و پهپادی را اعلام نمی کنند و همواره مدعی رهگیری تمام عملیات های ایران می شوند.

ساعتی قبل روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد: شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و ۴ نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند. در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی - پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند. سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.