وقوع انفجار شدید در ایستگاه قطار آلمان

جوان آنلاین: ایستگاه قطار شهر آگسبورگ آلمان شاهد وقوع یک انفجار مهیب بود. بر اساس این گزارش، انفجار مذکور در یکی از راهروهای داخل ساختمان اصلی ایستگاه رخ داد و علاوه بر شکستن شیشه ‌های اطراف باعث زخمی شدن ۲ تن شد.

پلیس آلمان پس از دریافت گزارش انفجار در ساعت ۳:۱۵ بامداد به وقت محلی در این منطقه مستقر شد و کارشناسان خنثی ‌سازی بمب از اداره پلیس جنایی ایالت باواریا برای بررسی حادثه وارد عمل شدند.

همچنین گزارش شده که وقوع این انفجار باعث اختلال در حرکت قطارها شده است. تبعات این انفجار به خیابان‌های اطراف ایستگاه و بخش حمل و نقل عمومی نیز رسیده و حرکت خودروها با اختلال مواجه شده است.

تحقیقات مسئولان آلمانی درباره ماهیت و عامل این انفجار ادامه دارد.