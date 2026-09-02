عطوان: تنگه هرمز گورستان آمریکا خواهد شد

تحلیلگر جهان عرب با اشاره به پاسخ سریع و کوبنده ایران به تجاوزهای واشنگتن علیه کشورمان تاکید کرد که تنگه هرمز گورستان آمریکا خواهد شد.

جوان آنلاین: «عبدالباری عطوان» در رای الیوم نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به تهدیدهای نظامی خود مبنی بر بمباران اهداف ایرانی در تنگه هرمز و عمق خاک ایران بازگشت و در اظهاراتی که روز دوشنبه، پس از بمباران سه پایگاه هوایی آمریکا در اردن و امارات ایراد کرد، گفت: «ما در پاسخ به این بمباران ایران، ضربه سختی خواهیم زد.»

وی افزود: نکته قابل توجه این بود که پاسخ دقیق موشکی ایران به تجاوز آمریکا به جزیره «لارک» در نزدیکی تنگه هرمز، تنها چند ساعت بعد با موشک‌ها و پهپادهای دقیق انجام شد. یعنی ایران عبارت آشنا در خاورمیانه و به طور خاص در کشورهای عربی را که می‌گوید «ما در زمان و مکان مناسب پاسخ خواهیم داد» را تکرار نکرد.

عطوان ادامه داد: ترامپ به خاطر دروغگویی شایسته دریافت جایزه نوبل است. او بارها بر کنترل کامل خود بر تنگه هرمز تأکید و آن را تنگه‌ای آمریکایی و بخشی از خاک آمریکا اعلام و تهدید کرده که ایران را از روی زمین محو خواهد کرد. آخرین ادعای سریالی او نیز، این است که «ایران یک کشور شکست خورده و مرده است که فاقد نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارز برای پرداخت حقوق سربازان خود است».

این تحلیلگر اضافه کرد: ما نمی‌توانیم درک کنیم که چگونه ایران می‌تواند یک کشور شکست خورده و مرده باشد، در حالی که بیش از هفت ماه جنگ را تحمل کرده و ترامپ و متحدش «بنیامین نتانیاهو» در دستیابی به اهداف خود شکست خورده‌اند؟ آیا یک کشور شکست خورده با موشک و پهپاد به تجاوز آمریکا در عرض چند ساعت پاسخ خواهد داد؟

عطوان تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به تهدیدات ترامپ پاسخ داد و دروغ‌های او را یکی یکی برملا و اعلام کرد که به هرگونه تجاوز آمریکا با پاسخی ۱۰ برابر بزرگتر پاسخ خواهد داد.

«عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی ایران تأیید کرد که «کشور ذخایر ارزی کافی دارد و منابع آن به طور مداوم در دسترس است. این کشور آماده است تا فوراً دو میلیارد دلار ارز خارجی به بازارها تزریق کند.»

این تحلیلگر نوشت: بازگشت سریع ترامپ به تهدیدهای نظامی و وعده او برای تلافی بمباران دو پایگاه هوایی آمریکا در اردن توسط ایران، نشان می‌دهد که این حمله خسارات قابل توجهی وارد کرده است. کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از نظامیان آمریکایی بی‌سابقه است. در حمله قبلی به این پایگاه‌ها، فرماندهی ارتش آمریکا کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن ده‌ها نفر دیگر را تأیید کرد.

سردبیر رای الیوم نوشت: تجربه گذشته به ما آموخته که آمریکا و رژیم اشغالگر اسرائیلی اطلاعات دقیقی درباره تلفات و خسارات خود ارائه نمی‌دهند. در طول جنگ ۱۲ روزه، موشک‌های ایرانی چندین شهر کوچک در تل آویو و همچنین حیفا، بئرالسبع و دیمونا را ویران کردند. مقامات اسرائیلی از هرگونه عکسبرداری یا انتشار تصاویر این خسارات جلوگیری و مقامات آمریکایی نیز همین رویکرد را در پایگاه‌های خود دنبال کردند.

به گفته وی، حتی یک تصویر هم منتشر نشد که نشان دهنده خسارات گسترده به پایگاه‌های آمریکایی باشد که توسط موشک‌های ایرانی در کویت، امارات، العدید در قطر، بحرین (ناوگان پنجم) و در نهایت اردن هدف قرار گرفته‌اند.

عطوان تصریح کرد: ترامپ اعتبار و آبروی آمریکا را به عنوان یک ابرقدرت بر باد داد. او اکنون نه تنها با خشم و شورش در این کشور که محبوبیتش به کمتر از ۲۸ درصد کاهش یافته است، بلکه در داخل تشکیلات نظامی خود نیز روبرو است. «بلومبرگ» فاش کرده که تعداد زیادی از فرماندهان نظامی به دلیل هرج و مرج و فروپاشی تشکیلات نظامی و شکست در جنگ ایران، در حال آماده شدن برای استعفا هستند.

این رسانه آمریکایی که به خاطر گزارش‌های دقیق خود شناخته می‌شود، این موضوع را در گزارشی طولانی با ارقام و نام‌ها، تأیید کرد.

این تحلیلگر افزود: تنگه هرمز گورستان آمریکا به عنوان یک ابرقدرت خواهد بود، همانطور که کانال سوئز در جریان حمله سال ۱۹۵۶ گورستان امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسه شد. زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.