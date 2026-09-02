عربستان زیر فشار جنگ مجبور به وام گرفتن شد

جوان آنلاین: عربستان سعودی در حال مذاکره برای دریافت وام جدیدی به ارزش حداقل ۸ میلیارد دلار است تا بتواند بخشی از هزینه‌های سنگین ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای را جبران کند.

این رقم معادل حدود ۳۰ میلیارد ریال سعودی و بیش از کل بودجه سالانه وزارت بهداشت این کشور است

به گزارش منابع آگاه، مرکز ملی مدیریت بدهی این کشور با چند بانک بین‌المللی درباره این وام احتمالی رایزنی کرده و شرکت نفت دولتی آرامکو نیز به طور جداگانه مذاکرات مشابهی را آغاز کرده است.

با این حال، منابع تأکید دارند که این طرح‌ها هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارند و ممکن است نهایی نشوند.

جنگ منطقه‌ای و تنش‌های اخیر در خلیج فارس و دریای سرخ، ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

اختلال در مسیرهای تجاری، افزایش هزینه‌های واردات و فشار بر زنجیره تأمین، هم‌زمان با حملات به تأسیسات نفتی عربستان، صادرات نفت این کشور را به شدت کاهش داده است. آمارها نشان می‌دهد که بخش نفت عربستان در سه ماهه دوم سال جاری با انقباض ۲۵ درصدی مواجه شده که شدیدترین افت از دوران همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود.

این یعنی عربستان روزانه حدود ۲.۵ میلیون بشکه نفت کمتر از قبل صادر می‌شود که معادل کل تولید نفت کشور کویت است.