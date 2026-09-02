کد خبر: 1377353
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

چین با بیانیه گروه ۲۰ مخالفت کرد؛ اعتراض اروپایی‌ها به حضور روسیه

چین یکجانبه‌گرایی آمریکا مانع از آن شد که همه اعضای گروه ۲۰ بیانیه پایانی را امضا کنند. در حالی که اروپایی‌ها به حضور روسیه معترض بودند چین بیانیه پایانی را امضا نکرد.

جوان آنلاین: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه نتوانست حمایت تمامی رهبران مالی گروه ۲۰ را علیه کشورهای صادرکننده کالاهای ارزان به دست آورد.

رویترز نوشت: نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ بر چین متمرکز بود و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت هشدارهای او به دیگر شرکای تجاری در سال گذشته درباره اینکه افزایش تعرفه‌های آمریکا موجب سرازیر شدن کالاهای چینی به بازارهای آنها خواهد شد، درست از آب درآمده است.

او در یک نشست خبری گفت: «ما معتقدیم اقتصادهای مبتنی بر سیاست‌های غیرمتکی بر سازوکار بازار که جریان بی‌پایانی از صادرات ارزان را به بازارها سرازیر می‌کنند، پایدار نیستند.»

در بیانیه رئیس گروه ۲۰ که در پایان این نشست منتشر شد، آمده است شرکت‌کنندگان، به‌جز چین، توافق کردند کشورها باید سیاست‌های غیرمتکی بر سازوکار بازار را که موجب تشدید نابسامانی اقتصادی می‌شوند، حذف کنند.

در این بیانیه آمده است: به‌ویژه، کشورهایی که دارای مازادهای خارجی بیش از حد و پایدار هستند، باید عوامل ایجادکننده اختلالی را که مصرف داخلی را محدود می‌کنند و موجب اتکای بیش از حد به صادرات برای رشد اقتصادی می‌شوند، برطرف کنند.

نشست دو روزه وزیران دارایی که در آن تفاوت‌هایی در لحن میان آمریکا به‌عنوان میزبان و برخی کشورهای اروپایی مشاهده شد، در شرایطی برگزار شد که بازارهای اوراق قرضه جهان با نگرانی درباره افزایش سطح بدهی‌ها و فشارهای تورمی با موج فروش مواجه بودند.

کشورهای اروپایی و کانادا از حضور روسیه در این نشست ابراز نارضایتی کردند. روسیه که به دعوت میزبان آمریکایی در این نشست حضور یافت، نخستین بار از زمان حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ در چنین سطحی از نشست‌های مالی گروه ۲۰ شرکت کرد.

افزایش گسترده صادرات چین، آمریکایی ها و اروپایی ها را نگران کرده است. چین در شرایطی که تقاضای داخلی آن برای مدت طولانی ضعیف بوده، تمرکز خود را بر صادرات خودروهای برقی، نیمه‌رساناها و دیگر کالاها افزایش داده است. صادرات کل چین در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۹ درصد افزایش یافت و همین امر موجب افزایش درخواست‌ها در اروپا برای اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر واردات کالاهای چینی شده است.

چین، به‌عنوان یکی از اعضای گروه ۲۰، تمایل اندکی برای پذیرش درخواست‌های دیرینه درباره کاهش یارانه‌های صنعتی و ایجاد توازن مجدد در اقتصاد خود نشان داده است. ارزش یوان نیز بر اساس بسیاری از معیارها همچنان پایین‌تر از سطح واقعی ارزیابی می‌شود.

مازاد تجاری چین در تجارت کالا با اتحادیه اروپا در سال گذشته به ۳۶۰.۶ میلیارد یورو رسید که ۱۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ بود و این رقم در سال جاری نیز افزایش یافته است.

چین همچنین از تسلط خود بر فرآوری مواد معدنی حیاتی به‌عنوان اهرم فشار استفاده کرده است. پکن در آوریل ۲۰۲۵ محدودیت‌هایی را بر صادرات عناصر نادر خاکی اعمال کرد؛ اقدامی که در واکنش به تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، انجام شد و شرکت‌های غیرآمریکایی را نیز تحت تأثیر قرار داد.

ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، اواخر روز دوشنبه گفت به همتایان خود در گروه ۲۰ اعلام کرده است که محدودیت‌های خودسرانه صادرات مواد معدنی حیاتی به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. این موضوع نیز در بیانیه رئیس گروه ۲۰ گنجانده شد.

در بیانیه آمده است: «ما از کشورها می‌خواهیم از اعمال محدودیت‌های غیرضروری بر صادرات خودداری کنند تا اطمینان حاصل شود زنجیره‌های تأمین جهانی همچنان به‌طور عادی فعالیت می‌کنند.»

برچسب ها: چین ، اروپا ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

سلول محنت اذان سحرگاهان و آن نور باریک آفتاب

گذری بر مسابقه بزرگ میدان یار 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار