حقوق بشر یمن: حمله آمریکا به مراسم عروسی در ایران جنایت جنگی است

جوان آنلاین:در پی جنایت وحشیانه آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک، هیئت ملی حقوق بشر یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد که با شدیدترین عبارات، تجاوز وحشیانه و خائنانه آمریکا را که شامگاه سهشنبه، یک منطقه مسکونی و یک مراسم عروسی را در استان هرمزگان جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار داد، محکوم میکند.
هیئت حقوق بشر یمن افزود: این جنایت که در آمار اولیه منجر به شهادت دو نفر و زخمی شدن ۲۰ غیرنظامی بیگناه دیگر از جمله زنان و کودکان شد، یک جنایت جنگی تمام عیار و نقض آشکار حقوق بشردوستانه بین المللی و کنوانسیونهای ژنو است؛ کنوانسیونهایی که حمله به اماکن غیرنظامی و مناطق مسکونی را جرم میدانند.
در ادامه این بیانیه آمده است که مسئولیت کامل قانونی این خونهای بیگناه ریخته شده و ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، بر عهده دولت تروریست آمریکاست و ما خواستار انجام تحقیقات سریع و مستقل بین المللی درباره این جنایت وحشیانه و محاکمه عاملان آن در دادگاههای بین المللی به عنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی که مشمول گذشت زمان نمیشوند، هستیم.
هیئت ملی حقوق بشر یمن در ادامه با تاکید بر حق ملتها برای دفاع از خود، حاکمیت و امنیتشان اعلام کرد که هر توجیهی برای حمله به غیرنظامیان تحت هر بهانهای مردود است و ما از نهادهای بینالمللی، سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر میخواهیم مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند، به سیاست استانداردهای دوگانه و گزینشی پایان داده و موضع روشنی در محکومیت این جنایت و جلوگیری از تکرار آن اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه آمده است که خون این شهروندان بیگناه ایرانی هدر نخواهد رفت و همچون لکه ننگی بر پیشانی همه کسانی خواهد ماند که در این جنایت مشارکت، آن را توجیه و یا در برابر آن سکوت کردند.
این بیانیه بعد از آن صادر شد که شب گذشته، ارتش تروریستی آمریکا در ادامه جنایات خود علیه غیرنظامیان و تجاوز به خاک کشورمان، یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک در استان هرمزگان را هدف قرار داد که طبق آخرین آمار دهها نفر شهید و زخمی شدند.
بامداد امروز، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از افزایش شمار شهدای حمله آمریکا به این مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک به چهار نفر خبر داد.
وی افزود: متأسفانه یک کودک نیز در میان شهدای این حادثه قرار دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با محکوم کردن این حمله، گفت: جزئیات بیشتر حادثه و وضعیت مجروحان پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.