اقدام عجیب و سؤال برانگیز کشور پرو در قبال ایران

جوان آنلاین: وزارت خارجه پرو اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند.

این وزارت خانه مدعی شد «اقدامات تحریک آمیز ایران برای تشدید خشونت و تنش در خاورمیانه و مانع تراشی در عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی» محکوم است!

این در حالی است که ایران تاکنون در همه ابعاد و زمینه ها همکاری های لازم را با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته و در مقابل شاهد جاسوسی نیروهای این آژانس در خصوص اطلاعات هسته ای بوده است.

وزارت خارجه پرو بدون اشاره به تجاوزات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و هدف قرار دادن مناطق مسکونی اضافه کرد که این کشور بارها نگرانی عمیق خود را نسبت به تحولات تنش آمیز علیه ثبات منطقه و صلح و امنیت جهانی ابراز کرده است.

این وزارت خانه ادامه داد که پرو با نگرانی شدید «نقض آزادی های داخلی در ایران» و اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز را رصد می کند!