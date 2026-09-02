هشدار چین درباره تبعات توافق نفتی واشنگتن-کاراکاس 

وزارت خارجه چین در واکنش به توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس، هشدار داد که این توافق نباید به منافع پکن در ونزوئلا آسیب بزند.

جوان آنلاین: «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت که در پی توافق نفتی واشنگتن و کاراکاس، منافع پکن در ونزوئلا باید تضمین و محافظت شود.

وی تاکید کرد چین همواره طرفدار این موضوع است که روابط بین کشورها باید مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد تنظیم و مدیریت شود و همکاری اقتصادی بین دولت ها باید بر اساس اصول برابری، منافع متقابل و همکاری برد-برد انجام شود.

چین طی دو دهه گذشته یکی از مهم‌ترین شرکای نفتی کاراکاس بوده و بخش بزرگی از بدهی ونزوئلا به چین نیز از طریق تحویل نفت بازپرداخت می‌شد. برآوردها بدهی نفتی ونزوئلا به چین را حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار اعلام می‌کنند. با این حال، پس از تحولات سیاسی ژانویه ۲۰۲۶ و مداخله آمریکا، صادرات نفت ونزوئلا به چین به‌شدت کاهش یافت. واشنگتن اکنون تلاش می‌کند جریان صادرات نفت ونزوئلا را به سمت آمریکا و شرکت‌های غربی هدایت کند.

بسیاری از کارشناسان، هدف اقدامات آمریکا در قبال ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را غارت منابع انرژی این کشور اعلام کرده اند.