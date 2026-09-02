عملیات حشد شعبی برای مقابله با بقایای داعش

جوان آنلاین: یک منبع امنیتی تاکید کرد که نیروهای حشد شعبی به صورت گسترده در مناطق بیابانی غرب الانبار به سمت بیابان های استان صلاح الدین مستقر شده اند.

وی اضافه کرد که ایست های بازرسی ثابت و متحرک در ورودی های مناطق بیابانی منتهی به مسیرهای اصلی و فرعی که الانبار را به استان صلاح الدین متصل می کند مستقر شده است.

این عملیات پیش دستانه نیروهای حشد شعبی بعد از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تحرکات عناصر باقی مانده از گروهک های تروریستی صورت می گیرد.

منبع مذکور تصریح کرد که هدف از این عملیات ممانعت از وقوع تنش های امنیتی در سایه وجود بقایای تشکیلات تروریستی داعش در مناطق بیابانی غرب الانبار به شمار می رود.