احتمال دیدار وزیر خارجه روسیه با همتای آمریکایی خود

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که احتمالا سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور با مارکو روبیو همتای آمریکایی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل طی ماه جاری میلادی دیدار کند.

وی اضافه کرد که ارتباطات میان مسئولان اداره های وزارت خارجه روسیه و آمریکا ادامه دارد و دو طرف به اهمیت این ارتباطات واقف هستند.

زاخارووا بیان کرد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا به صورت منظم مواضع و دیدگاه هایشان را در خصوص جنگ اوکراین به اشتراک می گذارند و در زمان لزوم به صورت تلفنی با یکدیگر صحبت می کنند.

لازم به ذکر است که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، همتای آمریکایی او، ژوئیه گذشته در حاشیه اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل دیدار کردند.