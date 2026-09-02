آمریکا کانادا را به تحریم بیشتر تهدید کرد

یک مقام آمریکایی، کانادا را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد و گفت همه گزینه‌ها روی میز است.

جوان آنلاین: جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا گفت که این کشور ممکن است پس از پاسخ اتاوا به اقدامات تجاری اعمالی از سوی واشنگتن، تعرفه‌های بیشتری بر واردات از کانادا وضع کند.

این مقام آمریکایی تاکید کرد واشنگتن امیدوار است که جنگ تجاری، بخش انرژی را تحت تأثیر قرار ندهد.

گریر تهدید کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا گزینه‌های زیادی روی میز دارد.

در تازه‌ترین تحولات جنگ تجاری میان کانادا و آمریکا، مذاکرات دو کشور در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) پس از ماه‌ها اختلاف بر سر تعرفه‌ها و شرایط تجارت متوقف شد.

دولت ترامپ از ۲۲ اوت (۳۱ مرداد) تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از واردات کانادا به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار اعمال کرد؛ اقدامی که حتی کالاهای مشمول توافق تجارت آزاد آمریکا، مکزیک و کانادا را نیز در برخی موارد دربر می‌گیرد.

در واکنش، دولت مارک کارنی در کانادا اعلام کرد از ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۱۵، ۲۵ و ۵۰ درصدی بر کالاهای آمریکایی به ارزش حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار اعمال خواهد کرد؛ این تعرفه‌ها بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، محصولات لبنی، لوازم خانگی، تجهیزات کشاورزی، کاغذ و خمیرکاغذ و محصولات الکترونیکی را هدف قرار می‌دهد.