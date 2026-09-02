واکنش حماس به عملیات نیروهای ویژه صهیونیستی در شهر غزه

جوان آنلاین: جنبش مقاومت اسلامی حماس عملیات صبح امروز نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه «الکتیبه» در غرب شهر غزه را محکوم کرد و آن را جنایتی خطرناک و بیاعتنایی عمدی به جان غیرنظامیان دانست.
حماس اعلام کرد: این عملیات در منطقهای پرجمعیت و محل حضور آوارگان انجام شد و با تیراندازی گسترده و حملات هوایی برای پوشش ورود و عقبنشینی نیروهای ویژه همراه بود که در پی آن شماری از فلسطینی ها به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شدند.
این جنبش تاکید کرد: این اقدام ادامه جنگ وحشیانه نسلکشی علیه ملت فلسطین در نوار غزه است؛ جنگی که به رغم انعقاد توافق آتشبس در شرم الشیخ با میانجیگری آمریکا و دیگر طرفهای بینالمللی، عملا متوقف نشده است.
حماس بیان کرد: تشدید نقضهای توافق آتشبس از سوی کابینه رژیم اشغالگر، ادامه هدف قرار دادن سازمان یافته غیرنظامیان، تشدید محاصره و عمیقتر کردن فاجعه انسانی در نوار غزه، نشان دهنده سیاست چالشطلبی و گستاخی جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو در برابر کشورهای میانجی و نقش آنها و همچنین بیاعتنایی وی به قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه است.
این جنبش از دولت آمریکا و کشورهای میانجی خواست موضعی روشن در قبال جنایتهای رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان اتخاذ و آنها را محکوم کنند و برای توقف فوری نقضهای مستمر تل آویو در نوار غزه و ملزم کردن آن به اجرای تعهدات توافق آتشبس اقدام کنند.
حماس همچنین از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی، در راس آنها شورای امنیت سازمان ملل خواست اقدامات فوری برای توقف جنایتهای رژیم اشغالگر علیه غیرنظامیان در غزه انجام داده و زمینه بازخواست و محاکمه مسئولان این جنایتها در مراجع قضایی بینالمللی را فراهم کنند.