نمایندگان آمریکا برای اجرای «مسیر ترامپ» وارد ارمنستان شدند

نمایندگان آمریکا برای بررسی اجرای پروژه موسوم به «مسیر ترامپ» که قرار است آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به منطقه نخجوان متصل کند، وارد سیونیک در جنوب ارمنستان شدند.

جوان آنلاین: این سفر شامل نمایندگان وزارت امور خارجه ارمنستان، دیوید آلن کاردار ایالات متحده و جاناتان آسکوناس، مشاور ارشد ستاد برنامه‌ریزی سیاست وزارت امور خارجه ایالات متحده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه‌های ارمنستانی شامگاه سه‌شنبه اعلام کردند: به عنوان بخشی از این سفر، نمایندگان دو کشور با نمایندگان دولت محلی دیدار کردند تا در مورد پتانسیل «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» (TRIPP) برای تقویت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید گفت‌و‌گو کنند.

در گزارش این رسانه‌ها آمده است: این سفر نشان‌دهنده تعهد مشترک ارمنستان و ایالات متحده برای تضمین صلح، رفاه و اتصال در قفقاز جنوبی است.

در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)، پس از دیدار الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن، اعلامیه‌ای برای امضای متن توافق صلح بین دو همسایه تصویب شد. ارمنستان همچنین موافقت کرد که با ایالات متحده و اشخاص ثالث برای ایجاد «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» همکاری کند که شامل رفع انسداد ارتباطات حمل‌ونقل بین سرزمین اصلی آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق خاک ارمنستان است.