نمایندگان آمریکا برای اجرای «مسیر ترامپ» وارد ارمنستان شدند

جوان آنلاین: این سفر شامل نمایندگان وزارت امور خارجه ارمنستان، دیوید آلن کاردار ایالات متحده و جاناتان آسکوناس، مشاور ارشد ستاد برنامهریزی سیاست وزارت امور خارجه ایالات متحده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانههای ارمنستانی شامگاه سهشنبه اعلام کردند: به عنوان بخشی از این سفر، نمایندگان دو کشور با نمایندگان دولت محلی دیدار کردند تا در مورد پتانسیل «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» (TRIPP) برای تقویت و ایجاد فرصتهای اقتصادی جدید گفتوگو کنند.
در گزارش این رسانهها آمده است: این سفر نشاندهنده تعهد مشترک ارمنستان و ایالات متحده برای تضمین صلح، رفاه و اتصال در قفقاز جنوبی است.
در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵ (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)، پس از دیدار الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در واشنگتن، اعلامیهای برای امضای متن توافق صلح بین دو همسایه تصویب شد. ارمنستان همچنین موافقت کرد که با ایالات متحده و اشخاص ثالث برای ایجاد «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» همکاری کند که شامل رفع انسداد ارتباطات حملونقل بین سرزمین اصلی آذربایجان و منطقه نخجوان از طریق خاک ارمنستان است.