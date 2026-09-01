جوان آنلاین: دونالد ترامپ روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز بار دیگر با قلدرمآبی و تکرار لفاظیها تهدید کرد: «اگر ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا اقدام تلافیجویانه انجام دهد، «دیگر وجود نخواهد داشت»!
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا که از واکنش تهران به تجاوزهای واشنگتن عصبانی است، مدعی شد: «اگر آنها پاسخ بدهند، با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت... حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها بهعنوان یک کشور بهطور کامل از بین خواهند رفت.»
رئیس جمهوری ماجراجوی آمریکا که در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده است، بازگشت به تفاهمنامه اسلامآباد را رد کرد و گفت: «فکر میکنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی را که روی آن نوشته شده هم ندارد. ما فرصتهای زیادی به آنها دادیم»!
ترامپ ادعا کرد: «آنها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند، چون نمیتوانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم.»
رئیسجمهوری جنگ طلب آمریکا مدعی شد: «متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شدهاند.»
ترامپ که به اظهار نظرهای خارج از عرف دیپلماتیک و شان ریاست جمهوری مشهور است، در حالیکه بسیاری در جهان او را به دلیل رویکردها و سیاست هایش «دیوانه و احمق» خطاب میکنند، با توهین به مقامات ایران مدعی شد: «آنها دستبردار نیستند».
رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادعا کرد: «ناو [یواساس]جورج واشنگتن با تمام ظرفیت مجهز و آماده است. ما کاملا آمادهایم.»
لفاظیهای ترامپ در حالیست که ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (س) اعلام کردند: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکنندهای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند کرد.
به گزارش ایرنا، در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) که سه شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: «ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید. بارها اعلام نمودهایم و اراده کردهایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینههای سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.»
سازمان تروریستی سنتکام روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا با انتشار پیامی در شبکه ایکس ادعا کرد: «امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی، نیروهای آمریکا حملات خود را به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران آغاز کردند.»
آمریکا یکشنبه شب هشتم شهریور ماه نیز به جزیره لارک ایران حمله کرد و روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در واکنش به این تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی، عملیاتی ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن انجام داده است.
سپاه پاسداران در این اطلاعیه با اشاره به حمله صورت گرفته به جزیره لارک، تاکید کرده است که تجاوز و اقدامات نظامی، مانع تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد شد و هرگونه شلیک با پاسخی شدیدتر مواجه خواهد شد.