کد خبر: 1377317
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

خشم ترامپ از واکنش ایران به تجاوز‌های آمریکا و تهدید مجدد تهران

2 رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا که از واکنش ایران به تجاوز واشنگتن خشمگین است، ساعاتی پس از دور جدید حملات تجاوزکارانه کشورش به خاک ایران، در مصاحبه با فاکس نیوز، تهران را بار دیگر تهدید کرد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس نیوز بار دیگر با قلدرمآبی و تکرار لفاظی‌ها تهدید کرد: «اگر ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا اقدام تلافی‌جویانه انجام دهد، «دیگر وجود نخواهد داشت»!

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا که از واکنش تهران به تجاوز‌های واشنگتن عصبانی است، مدعی شد: «اگر آنها پاسخ بدهند، با شدت بسیار بیشتری هدف قرار خواهند گرفت... حمله امروز بسیار بزرگ است. اگر برای بار سوم اتفاق بیفتد، آنها به‌عنوان یک کشور به‌طور کامل از بین خواهند رفت.»

رئیس جمهوری ماجراجوی آمریکا که در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده است، بازگشت به تفاهمنامه اسلام‌آباد را رد کرد و گفت: «فکر می‌کنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی را که روی آن نوشته شده هم ندارد. ما فرصت‌های زیادی به آنها دادیم»!

ترامپ ادعا کرد: «آن‌ها تلاش کردند رادارهایشان را دوباره بازسازی کنند، چون نمی‌توانند چیزی ببینند. ما صبر کردیم تا تقریبا آماده شود و بعد آن را هدف قرار دادیم.»

رئیس‌جمهوری جنگ طلب آمریکا مدعی شد: «متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس پیش از حملات اخیر در جریان قرار گرفته بودند و رهبران ایران درباره عزم او دچار اشتباه خطرناکی شده‌اند.»

ترامپ که به اظهار نظر‌های خارج از عرف دیپلماتیک و شان ریاست جمهوری مشهور است، در حالیکه بسیاری در جهان او را به دلیل رویکرد‌ها و سیاست هایش «دیوانه و احمق» خطاب می‌کنند، با توهین به مقامات ایران مدعی شد: «آن‌ها دست‌بردار نیستند».

رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادعا کرد: «ناو [یواس‌اس]جورج واشنگتن با تمام ظرفیت مجهز و آماده است. ما کاملا آماده‌ایم.»

لفاظی‌های ترامپ در حالیست که ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (س) اعلام کردند: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده‌ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند کرد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) که سه شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، آمده است: «ارتش تروریست آمریکا هر چقدر اصرار بر شرارت در منطقه داشته باشد باید خسارات بیشتر و سنگین تری را تحمل نماید. بار‌ها اعلام نموده‌ایم و اراده کرده‌ایم تحت هیچ شرایطی از حقوق ملت قهرمان ایران کوتاه نخواهیم آمد و هزینه‌های سنگینی را بر دشمن آمریکایی تحمیل خواهیم نمود.»

سازمان تروریستی سنتکام روز سه شنبه به وقت شرق آمریکا با انتشار پیامی در شبکه ایکس ادعا کرد: «امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی، نیرو‌های آمریکا حملات خود را به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران آغاز کردند.»

آمریکا یکشنبه شب هشتم شهریور ماه نیز به جزیره لارک ایران حمله کرد و روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد دوشنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که نیروی هوافضای سپاه در واکنش به این تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی، عملیاتی ترکیبی علیه مواضع آمریکایی در اردن انجام داده است.

سپاه پاسداران در این اطلاعیه با اشاره به حمله صورت گرفته به جزیره لارک، تاکید کرده است که تجاوز و اقدامات نظامی، مانع تضعیف کنترل جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز نخواهد شد و هرگونه شلیک با پاسخی شدیدتر مواجه خواهد شد.

برچسب ها: ترامپ ، ایران ، آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار