ابطال تضمین امریکایی «تجارت آزاد» با کاهش ۹۶ درصدی تردد در هرمز! 

جوان آنلاین: مجموعه داده‌های آماری از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز نشان می‌دهد که حتی با آمار‌های محتاطانه پیش از جنگ، شمار کشتی‌های عبوری از این باریکه آبی از ۱۲۵ به پنج کشتی در روز رسیده است. در حالی که معاون رئیس‌جمهور امریکا هم‌داستان با دونالد ترامپ گفته در وضعیت فعلی، هدف امریکا «تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه» است، اما هر بار ماجراجویی نظامی ترامپ و تیم او نتیجه معکوس می‌دهد.

امریکایی‌ها که مرتب ایرانی‌ها را به فریبکاری درباره بسته بودن تنگه هرمز متهم می‌کنند، برای اثبات باز بودن تنگه هرمز حتی به داده‌های آماری جهانی هم استناد نمی‌کنند.

تازه‌ترین گزارش رویترز بر اساس داده‌های شرکت کپلر حکایت از این دارد که روز دوشنبه چهار کشتی وارد تنگه هرمز شدند و یک کشتی از آن خارج شد. هیچ نفتکش حمل مایعاتی در میان کشتی‌هایی که روز دوشنبه از تنگه عبور کردند وجود نداشت. یک کشتی کوچک حمل گاز که خالی بود، از مسیر ایران وارد تنگه شد. تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز در روز دوشنبه در مقایسه با آخر هفته تغییر قابل‌توجهی نداشت و در حدود پنج کشتی باقی ماند.

نگاهی به آمار عبور و مرور کشتی‌ها در این ناحیه نشان می‌دهد که پیش از آغاز جنگ، همه کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور می‌کردند و آمار تقریبی ۱۰۰تا ۱۳۵ کشتی در روز ثبت شده است. داده‌های تاریخی کپلر درباره کشتی‌های بارگیری‌شده، عدد تقریبی ۴۱ کشتی در روز را نشان می‌دهد. این آمار در دوران آتش‌بس، حدود ۴۵عبور کالایی در روز را نشان می‌دهد و به دنبال ازسرگیری درگیری، حدود ۱۳ عبور کالایی در روز بوده است. میانگین ۱۰ روز اخیر در گزارش رویترز، حدود ۱۴ کشتی در روز و در تازه‌ترین آمار مربوط به روز دوشنبه، پنج کشتی را نشان می‌دهد. به عبارت کوتاه، اگر حتی تعداد ۱۲۵کشتی در روز را مبنا قرار دهیم، با کاهش حدود ۹۶ درصدی عبور از هرمز مواجه خواهیم شد.

دفاع ونس از تجارت آزاد

با این حال، لفاظی‌های امریکایی‌ها ادامه دارد. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور امریکا، بامداد سه‌شنبه ادعا‌های دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز را تکرار کرد و در مصاحبه با «فاکس نیوز» مدعی شد: «دیشب حملاتی صورت گرفت. ما در حال پاسخ به ایرانی‌هایی بودیم که قصد داشتند مین‌گذاری کنند.» وی در این باره ادعا کرد: «ما در مرحله‌ای هستیم که بسیاری از کار‌هایی که انجام می‌دهیم در واقع تضمین جریان آزاد تجارت در تنگه هرمز است.» این مقام امریکایی در پاسخ به سؤال مجری فاکس‌نیوز مبنی بر اینکه درباره جنگ با ایران چه چیزی یاد گرفته‌اید، مدعی شد: «آن‌ها حاضرند هر کاری انجام دهند، و فکر نمی‌کنم خرد راهبردی زیادی پشت آن باشد تا بتوانند کمترین میزان ممکن نفت و گاز را به جریان بیندازند.» ونس با توهین به ایرانی‌ها، ادعا کرد: «فکر می‌کنم چیزی که یاد گرفته‌ام این است که این افراد واقعاً دیوانه هستند.»

تنگه ناآرام

در ادامه درگیری‌ها در تنگه هرمز، سازمان عملیات دریایی انگلیس بامداد سه‌شنبه از دریافت گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش حین خروج از تنگه هرمز خبر داد. این سازمان در بیانیه‌ای به نقل از مقامات محلی گزارش داد که این شناور در آب‌های ۳۱کیلومتری نزدیک منطقه «الخصب» در شمال عمان، مورد اصابت سه پرتابه نامشخص قرار گرفته که باعث آتش‌سوزی در آن شد. تصاویری که منتشر شده و ادعا می‌شود یک نفتکش هندی را نشان می‌دهند که از امارات متحده عربی می‌آمد و در اقیانوس هند، پس از عدم پاسخ خدمه به تماس‌های رادیویی، مورد حمله نیرو‌های امریکایی قرار گرفته است.

رویترز نیز اعلام کرد که دو نفتکش غول‌پیکر حامل نفت عربستان سعودی، در حالی که در حال عبور خروجی از تنگه هرمز بودند، در فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. هر دو نفتکش هفته گذشته در پایانه الجعیمه عربستان، هر کدام ۲میلیون بشکه نفت خام سعودی بارگیری کرده بودند؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که آرامکو در ماه اوت بارگیری و فروش نفت از داخل تنگه هرمز را از سر گرفت. یکی از این نفتکش‌ها، Sidr، یک نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام (VLCC) با پرچم عربستان بود که در فاصله حدود ۱۶/۶ مایل دریایی شمال‌شرقی خصب، عمان، هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفت. دقایقی بعد، نفتکش Senegal Prosperity با پرچم لیبریا نیز در فاصله حدود ۱۷مایل دریایی شرق خصب، هدف سه پرتابه ناشناس قرار گرفت.