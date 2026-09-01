بهرغم هشدارهای جهانی نسبت به تحرکات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، وحشیگری شهرکنشینان صهیونیست هر روز ابعاد گستردهتری پیدا میکند. پس از تخریب منازل فلسطینیان و بگیروببندهای گسترده، اکنون صهیونیستهای افراطی به آتشزدن مساجد روی آوردهاند و دیروز یکی از این بناهای مذهبی مسلمانان در نابلس از سوی شهرکنشینان مورد تعرض قرار گرفت، اقدامی که رهبران فلسطینی آن را تلاشی برای تحریک احساسات مسلمانان و هتک حرمت مقدسات میدانند.
همزمان با جنایتهای ارتش صهیونیستی در غزه که در روزهای اخیر اماکن مقدس این باریکه را به سیبل حملات خود تبدیل کرده، در کرانه باختری نیز راستگرایان افراطی مرتکب جنایتهای مشابهی میشوند. در این رابطه، شهرکنشینان صهیونیست بامداد سهشنبه در اقدامی جدید علیه اماکن مذهبی و مقدسات فلسطینیان، مسجد «نورالدین زنکی» را در شهرک «بزاریا» واقع در شمال غربی نابلس به آتش کشیدند. منابع محلی گزارش دادند که شهرکنشینان پس از تلاش برای کندن درهای مسجد، اتاقی را در مجاورت آن به آتش کشیدند و پیش از آن نیز شعارهای نژادپرستانه را در محل مسجد حک کردند. به گزارش خبرگزاری قدس، وزارت اوقاف و امور مذهبی فلسطین با محکوم کردن این حمله، تأکید کرد که هدف قرار دادن مساجد و اماکن مذهبی، نشاندهنده یک اقدام تنشآفرین خطرناک و سازمانیافته است که هدف آن تحریک احساسات مسلمانان و هتک حرمت مقدسات میباشد. شیخ «ناصر السلمان»، مدیرکل اوقاف نابلس، اظهار داشت که تلاش برای آتشزدن بخشهایی از مسجد و هتک حرمت آن با شعارهای نژادپرستانه، «نشاندهنده میزان تحریکات مستمر علیه مقدسات ماست». وی تأکید کرد که مساجد با حضور اهل آن و رسالت ایمانیشان، همواره آباد خواهند ماند. السلمان افزود که این تعرضها هرگز اراده ملت فلسطین و پایبندی آنها به سرزمین و مقدساتشان را در هم نخواهد شکست. وزارت اوقاف همچنین از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری خواست مسئولیت خود را در زمینه تأمین امنیت اماکن مذهبی بر عهده گرفته و برای توقف حملات مکرر شهرکنشینان به روستاها و شهرکهای فلسطینی اقدام کنند. تلاش برای آتشزدن مسجد بزاریا در شرایطی صورت میگیرد که حملات شهرکنشینان در کرانه باختری رو به افزایش است، حملاتی که شامل آتشزدن اموال، خانهها، خودروها و تعرض به فلسطینیان، در کنار هدف قرار دادن مساجد و زمینهای کشاورزی میشود که در بسیاری از موارد، تحت حمایت و پشتیبانی نیروهای اشغالگر انجام میگیرد.
شهرکنشینانی که از حمایت کابینه افراطی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل برخوردارند، در ماههای اخیر در راستای سیاست الحاق کرانه باختری به سرزمینهای اشغالی گام برداشتهاند و با بیرون راندن فلسطینیان از خانههای خود، عملاً بهعنوان مجریان این سیاست تنشزا عمل میکنند.
هشدار مقامات سابق صهیونیست به پاکسازی قومی
از آنجا که تشدید خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری میتواند به شکلگیری جبههای جدید از درگیری با فلسطینیان منجر شود، مقامات صهیونیست نسبت به پیامدهای این روند هشدار دادهاند.
روزنامه نیویورک تایمز دیروز نوشت، مقامات ارشد نظامی و امنیتی سابق رژیم صهیونیستی، خشونت شهرکنشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را محکوم کردهاند. وزیر بهداشت سابق رژیم صهیونیستی در مورد حملات به فلسطینیان گفت: «به عبارت ساده، این پاکسازی قومی است». «ایال بنروون» فرمانده سابق نیروهای زمینی ارتش اشغالگر که فرماندهی لشکری در کرانه باختری را نیز برعهده داشت، گفت که خشونت شهرکنشینان صهیونیست نگرانی بیشتری نسبت به سایر جبهههای امنیتی برای او ایجاد کرده است. این کاری که شهرکنشینان اینجا انجام میدهند، تهدید واقعی برای اسرائیل است. این موضوع برای من نگرانکنندهتر از ایران، غزه یا لبنان است. این اظهارات در حالی مطرح شده که ژنرالهای بازنشسته اسرائیلی و مقامات ارشد سابق در حال بازدید از جوامع فلسطینی در کرانه باختری برای بررسی تأثیر خشونت اشغالگران، از جمله حملات به کشاورزان و چوپانان و تخریب اموال بودند. خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری به حدی رسیده که حتی صدای مقامات سابق صهیونیست را نیز درآورده است. در شرایط ملتهب این منطقه، مقامات امنیتی اسرائیل نگران شکلگیری انتفاضه سوم هستند؛ تحولی که میتواند وضعیت امنیتی سرزمینهای اشغالی را بیش از پیش ناامن کند. با توجه به اینکه جنگ غزه همچنان ادامه دارد، شکلگیری جبههای دوم در کرانه باختری از سوی جوانان فلسطینی میتواند فشارهای نظامی و اقتصادی بر این رژیم را افزایش داده و هزینههای آن را دوچندان کند. با این وجود، رسانههای عبری و برخی فرماندهان صهیونیست بر این باورند که نتانیاهو و وزرای تندرو کابینهاش با تشدید عمدی اوضاع در کرانه باختری، درصدد بهرهبرداری انتخاباتی از این شرایط و کسب نتایج مطلوب خود هستند. این در حالی است که محبوبیت نتانیاهو و احزاب تندرو بهشدت کاهش یافته و احتمال شکست آنها در انتخابات وجود دارد، شرایطی که فرصت مناسبی برای رقبای سیاسی فراهم کرده تا با زیر سؤال بردن سیاستهای کابینه، افکار عمومی را به سمت خود جلب کنند.