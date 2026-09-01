جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

جوان آنلاین: احمد نفیسی با اشاره به حملات دشمن آمریکایی طی شامگاه سه شنبه به نقاطی در استان هرمزگان، اظهار کرد: دشمن جنایتکار آمریکایی، با حمله به یک منطقه مسکونی در شهرستان سیریک باری دیگر مرتکب جنایت جنگی در استان هرمزگان شد.
به گزارش مهر، وی افزود: این حمله به یک منزل مسکونی در شهر کوهستک از توابع شهرستان سیریک انجام شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان تأکید کرد: بلافاصله بعد از وقوع حادثه نیروهای امدادی به محل اعزام شدهاند.
وی تاکید کرد: جزئیات حادثه متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.