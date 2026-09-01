اصابت پرتابه دشمن به محدوده فرودگاه جیرفت خسارت نداشت

جوان آنلاین: رحمان جلالی، دقایقی پیش «سه شنبه شب» از اصابت یک پرتابه دشمن آمریکایی به محدوده خارج از باند فرودگاه جیرفت خبر داد و گفت: این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا آسیبی به باند و ساختمانهای فرودگاه وارد نکرده و اوضاع تحت کنترل است.
به گزارش مهر، وی افزود: فرودگاه شهرستان جیرفت مورد اصابت یک پرتابه قرار گرفت که در محدوده خارج از باند فرودگاه فرود آمده است.
وی ادامه داد: در این حادثه هیچگونه خسارت جانی گزارش نشده و آسیبی نیز به باند و ساختمانهای فرودگاه وارد نشده است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان تأکید کرد: اوضاع تحت کنترل است.