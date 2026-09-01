مسابقات جهانی سکوی پرتاب هندبال

هندبالیست‌های نوجوان ایران با صعود به مسابقات جهانی ۲۰۲۷ گام بلندی به سوی پیشرفت و موفقیت‌های بعدی برداشتند.

تیم‌ملی هندبال نوجوانان کشورمان مقام چهارم رقابت‌های قهرمانی آسیا را به دست آورد. یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا در اردن به پایان رسید و ملی‌پوشان ایران با قبول شکست برابر کره‌جنوبی عنوان چهارمی قاره کهن را به دست آوردند. شاگردان محمدرضا رجبی در جدال رده‌بندی تمام تلاش‌شان را به کار گرفتند تا مدال برنز آسیا را به چنگ آورند. به‌رغم همه تلاش‌ها، هندبالیست‌های نوجوان تنها با یک گل کمتر نتیجه را واگذار کردند. با برتری ۲۹ بر ۲۸ کره‌جنوبی، مدال برنز از آن کره‌ای‌ها شد. با این حال هر چهار تیم نخست آسیا سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آوردند.

محمدطا‌ها ابراهیم‌خانلری سیس، مهدی احمدی‌فر، امیرحسین ثمربخش، عرشیا جاویدی‌فر، حسن جودکی، صالح حس‌زاده، محمدحسین حق‌ستان، مهرشاد منصوری، شایان سوسنی، علی غیور، فرزاد مسیبی، محمد کشاورز، مهدیار مولوی، حسین خجسته، فرشاد نوروزپور، امیرحسین نیک‌اقبال، محسن هادی‌زاده، محمدرضا همتی و محمدحسین کمالی ۱۹ نوجوان هندبال ایران در قهرمانی آسیا بودند و با هدایت محمدرضا رجبی تا آستانه کسب مدال پیش رفتند، اما کره‌ای‌ها که تاکنون هشت مدال آسیا را کسب کرده‌اند مانع تحقق این هدف شدند. پیش از این ایران تنها یک بار در سال ۲۰۰۸ مدال برنز آسیا در رده نوجوانان را کسب کرده بود و متأسفانه شاگردان رجبی نتوانستند طلسم ۱۸ ساله را بشکنند. تیم‌ملی نوجوانان در مرحله گروهی سه پیروزی برابر عربستان، کویت و سوریه کسب کرد و مقابل قطر شکست خورد. در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز ازبکستان را ۳۶ بر ۲۴ شکست دادیم تا صعودمان به نیمه‌نهایی با قطعی شدن سهمیه جهانی همراه شود. باخت به بحرین در نیمه‌نهایی نیز با اختلاف سه گل رقم خورد تا ملی‌پوشان از رسیدن به فینال محروم شوند.

در پایان این رقابت‌ها علی غیور از ایران در جمع بازیکنان منتخب این مسابقات قرار گرفت و عنوان بهترین بازیکن پست گوش راست را به خود اختصاص داد.