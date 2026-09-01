خداحافظ آرژانتین

جوان آنلاین: خداحافظی همیشگی لیونل مسی با تیم‌ملی آرژانتین علاوه بر هواداران آلبی‌سلسته، فوتبال جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد.

سرانجام لیونل مسی بازنشستگی‌اش از تیم‌ملی آرژانتین را اعلام کرد و این خبری بود که همه منتظر بودند پس از پایان جام‌جهانی از او بشنوند.

اعجوبه آرژانتینی که در جام‌جهانی ۲۰۲۶ نتوانست به آرزویش برای کسب دومین قهرمانی متوالی در این رقابت‌ها برسد، با انتشار پیامی برای همیشه با پیراهن شماره ۱۰ آلبی‌سلسته خداحافظی کرد. او که سال‌ها در خدمت آرژانتین بوده، حالا جایش را به نسل‌های بعدی خواهد داد: «اکنون که مدتی از فینال گذشته و بعد از اینکه به دقت درباره همه‌چیز فکر کردم، می‌خواهم به همه شما بگویم از تیم‌ملی خداحافظی می‌کنم. این تصمیم عمیقاً به روحم آسیب می‌زند، با وجود این می‌دانم زمانش فرارسیده است. قسم می‌خورم همیشه تمام توانم را گذاشته‌ام، نه تنها در سال‌های اخیر که همه چیز را بردیم، بلکه پیش از آن هم همین‌طور بود. همیشه برای این پیراهن جنگیدم. تمام وجودم را گذاشتم تا برای شما شادی بیاورم و باعث شوم از اینکه آرژانتینی هستید، از طریق فوتبال احساس غرور کنید. زمان زیادی باقی نمانده و فصل‌ها یکی بعد از دیگری به پایان می‌رسند. عاشق حضور در تیم‌ملی هستم، عاشقش بوده و همیشه هم خواهم بود. تمام وجودم را گذاشتم و دیگر چیزی برای ارائه ندارم. علاوه بر این، بازیکنان جوان بسیار خوبی شایسته حضور در تیم ملی هستند. از تمام محبت‌های ۲۰ سال اخیر، ممنونم. از حالا به بعد یکی از شما هستم و در روز‌های خوب و بد، به‌خصوص روز‌های دشوار از آرژانتین حمایت

خواهم کرد.»

کاپیتان مسی که پیش از این یک‌بار در سال ۲۰۱۶ و پس از شکست آرژانتین مقابل شیلی در فینال کوپا‌آمه‌ریکا از بازی‌های ملی خداحافظی کرد و خیلی زود از تصمیمش منصرف شد، در مدت زمان حضور در تیم‌ملی آرژانتین افتخارات زیادی به دست آورد. لئو از سال ۲۰۰۵ برای آرژانتین به میدان رفت و با ۲۰۷ بازی و ۱۲۵ گل ملی پرافتخارترین بازیکن تاریخ تیم‌ملی آرژانتین است. قهرمانی جام‌جهانی ۲۰۲۲، نایب‌قهرمانی جام‌جهانی ۲۰۲۶ و ۲۰۱۴ و دو قهرمانی کوپا‌آمه‌ریکا (۲۰۲۱ و ۲۰۲۴) از مهم‌ترین افتخارات او محسوب می‌شوند. کینگ لئو در حالی در جام‌جهانی اخیر برای آخرین بار پیراهن تیم کشورش را به تن کرد که هشت توپ طلا نیز در ویترین افتخاراتش به چشم می‌خورد. مدال طلای المپیک ۲۰۰۸ نیز یکی دیگر از افتخارات مسی است.

بسیاری از چهره‌های ورزشی و غیرورزشی در پیام‌های جداگانه از مسی بابت سال‌ها درخشش با آرژانتین تمجید کردند. ژوزه مورینیو، سرمربی رئال‌مادرید یکی از آنها بود: «تبریک بابت یک کارنامه بین‌المللی درخشان و فراموش نشدنی؛ کوپا‌آمه‌ریکا و جام جهانی بعدی، دیگر مثل قبل نخواهد بود.» باشگاه بارسلونا نیز در وصف ستاره سابق خود نوشت: «تا آخرین نفس همه چیزت را دادی. کشورت و تمام خانواده بارسلونا به میراثی که از خود به جا گذاشتی، افتخار می‌کنند.» همچنین خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، مسی را شخصیتی باور نکردنی خواند و از عملکردش در تیم‌ملی تقدیر کرد.