جوان آنلاین: هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر در حالی عصر امروز با برگزاری پنج دیدار پیگیری می‌شود که همه نگاه‌ها به نقش جهان اصفهان است و دربی ۱۰۷، دیداری که گفته می‌شود قرار است آخرین دربی دور از آزادی باشد.

سرخابی‌های پایتخت در حالی عصر امروز در دربی رفت لیگ بیست و ششم به مصاف یکدیگر می‌روند که این روز‌ها همسایه جدولی هستند. پرسپولیس اگرچه باخت مقابل تراکتور را هفته گذشته برابر ملوان جبران کرد، اما به واسطه کسب ۹ امتیاز از سه برد و یک باخت در رده سوم جدول قرار دارد و استقلال، میزبان بازی امروز با کسب ۱۰ امتیاز از سه برد و یک تساوی (هفته گذشته برابر فولاد) در رده دوم و یک پله بالاتر از رقیب دیرینه و سنتی خود

ایستاده است.

با نگاهی به جدول رده‌بندی می‌توان دریافت که پرسپولیس با ۹ گل زده و دو گل خورده، در خط حمله بهتر از استقلال عملکرده و برعکس، آبی‌پوشان با هفت گل زده و بسته نگه داشتن دروازه خود در هر چهار بازی قبلی، در دفاع و دروازه عملکرد بهتری داشتند. آماری که نوید یک جدال جذاب بین خط حمله زهرآگین پرسپولیس و دفاع مستحکم استقلال را می‌دهد. دو تیمی که در همین چند هفته گذشته طعم صدرنشینی را هم چشیدند، اما به واسطه متحمل شدن یک باخت و یک مساوی، جایگاه خود را از دست دادند و حالا در بهترین شرایط برای جبران مافات

قرار دارند.

هرچند که پرسپولیس باخت به تراکتور را برابر انزلی‌چی‌ها جبران کرد تا با روحیه و انگیزه مناسبی برابر استقلال صف‌آرایی کند، اما شاگردان سهراب بختیاری‌زاده با قبول تساوی برابر فولاد راه اصفهان را در پیش گرفتند. با وجود این کسب سه امتیاز این بازی برای استقلال اهمیت زیادی دارد، چراکه آبی‌پوشان پایتخت در پنج مصاف قبلی رنگ برد را برابر حریف سرخپوش خود ندیدند، چراکه سه بازی با تساوی و دو بازی دیگر با برتری پرسپولیس به پایان رسید و بی‌شک بختیاری‌زاده در پی آن است که با برتری در دربی، جای بیشتری در بین هواداران استقلال برای خود باز کند. دقیقاً همان هدفی که در آن سوی میدان، مهدی تارتار هم روی نیمکت پرسپولیس بدان می‌اندیشد. به همین دلیل هم هست که نقش جهان عصر امروز صرفاً میزبان یک بازی فوتبال نیست و در واقع میزبان یک دوئل کاملاً فنی است بین دو تیمی که یکی ساختار دفاعی نفوذناپذیری طی هفته‌های گذشته از خود به نمایش گذاشته برابر تیمی که با دو مهاجم و انتقال سریع توپ، راه دروازه رقبا را به خوبی

آموخته است.

بختیاری‌زاده در استقلال به سیستم سه‌دفاعه وفادار مانده و تلاش کرده با فشردگی خطوط و پوشش مناسب فضای مقابل مدافعان، تیمش را از موقعیت‌های خطرناک دور نگه دارد. صالح حردانی و حسین گودرزی در زمان مالکیت جلو می‌روند و شکل تیم از سه دفاع به ساختاری هجومی‌تر تبدیل می‌شود، در حالی که امیرمحمد رزاقی‌نیا وظیفه مهمی در پوشش مرکز زمین دارد. صدالبته که از کنار تلفیق جوانی و تجربه در این تیم نیز نمی‌توان به سادگی گذشت. در این تیم قلی‌زاده و سحرخیزان که مجموعاً چهار گل از هفت گل استقلال را به ثمر رساندند در کنار رزاقی‌نیا و سامان فلاح به بخشی از ستون اصلی تیم تبدیل شده‌اند، آن‌هم در شرایطی که پشت سر آنها روزبه چشمی و صالح حردانی تجربه لازم برای مدیریت دیداری با حساسیت و فشار دربی را دارند. هرچند این‌بار استقلال باید یک آزمون متفاوت را برابر دو مهاجم پرسپولیس پشت سر بگذارد. آزمونی که باید دید از عهده آن برمی‌آید یا قفل دروازه‌اش سرانجام بعد از هفته‌ها

باز می‌شود.

تارتار بعد از باخت به تراکتور، در مصاف با ملوان از دو مهاجم استفاده کرد که نتیجه آن سه گل بود. بازگشت ایگور سرگیف به میدان و حضورش همزمان با علیپور بی‌شک مدافعان هر حریفی را در موقعیت دشوار قرار می‌دهد، خصوصاً اگر بیفوما نیز در کنار هافبک‌های هجومی خط حمله را در یورش به سمت دروازه استقلال یاری کنند. مسئله‌ای که می‌تواند موضوع کلیدی دربی باشد. اینکه استقلال می‌تواند بین سه مدافع خود برابر دو مهاجم پرسپولیس تعادل ایجاد کند و اجازه ندهد فضای پشت مدافعان کناری به منطقه نفوذ شاگردان تارتار تبدیل شود یا سرخپوشان با در اختیار گرفتن توپ و میدان، استقلال را به زیر می‌کشند.