هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال چند روز بعد از عذرخواهی نمایشی در یک برنامه تلویزیونی بابت تمام تخلفات و اشتباهاتی که در زمان تصدی پست دبیرکلی فدراسیون فوتبال مرتکب شده بود توسط مهدی تاج برکنار شد.

البته اصلاً نگران نباشید، چون جناب ممبینی حتی یک دقیقه هم از فوتبال جدا نشدند تا مبادا خدای نکرده خللی به فوتبال کشور وارد شود. مهدی تاج بلافاصله ممبینی را به عنوان مشاور خود انتخاب کرد! به هر حال به‌زعم مهدی تاج فوتبال نباید خالی از ممبینی بماند. او همچنان می‌تواند اثرگذاری‌های خاص خودش را بر فوتبال داشته باشد. مثلاً اینکه فصل بعد به جای قهرمان لیگ هر تیمی را که عشقش کشید به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان معرفی کند. یا اینکه اگر سال گذشته نصف سال را در مسافرت خارجی بود برای سال جدید اندکی بیشتر در خارج سیر و سفر کند، چون حتماً و قطعاً به فوتبال ایران سود می‌رساند. در نهایت هم ماجرا‌های هتل‌های ترکیه را این‌بار به نوعی دیگر تکرار کند. البته حواستان باشد جناب ممبینی بابت تمام اینها عذرخواهی کرده است که این مسئله حتماً در صدور حکم مشاوره‌ای او از سوی تاج مورد توجه قرار گرفته، یعنی هر کاری که دلت خواست بکن، فقط عذرخواهی یادت نرود.

بگذریم، در جریان این برکناری نه یک‌جا، بلکه خیلی جا‌های کار می‌لنگد. مثلاً اینکه اعلام نشد ممبینی خودش استعفا داده یا برکنار شده که با توجه به حرف‌های خودش مبنی بر عدم استعفا، حتماً تاج مجبور به برکناری شده است. اینجاست که سؤال دوم و مهم‌تر پیش می‌آید و آن اینکه اگر جناب دبیرکل بابت اشتباهات و تخلفاتش برکنار شده، چطور بلافاصله حکم مشاوره‌ای دریافت کرده است، به هر حال اگر او مدیر درستی بود، همان دبیرکل باقی می‌ماند.

این ابهامات زمانی بیشتر می‌شود که متوجه باشیم مهدی تاج تحت فشار افکار عمومی و البته تخلفات ممبینی، بعد از مقاومت زیاد، مجبور به این کار شده، اما خبر مشاوره‌ای ممبینی حالا این ذهنیت را تقویت می‌کند که تاج، خودخواسته و از روی میل باطنی‌اش ممبینی را برکنار نکرده است. اگر رئیس فدراسیون فوتبال اعتقاد دارد که دبیرکلش تخلفی مرتکب شده، چرا او را به عنوان مشاور خود انتخاب کرده و اگر تا این حد به ممبینی اعتماد دارد، چرا دبیرکلی را از او گرفته است؟

دیروز رسانه‌ها در این خصوص نوشتند: «حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره دلیل تأخیر تاج در برکناری و البته انجام این کار بعد از دو ماه و در موقعیت کنونی مطرح شده، اما این پرسش اصلی همچنان باقی است؛ چرا ممبینی با وجود تخلفاتی که داشته از جمله معرفی گل‌گهر به آسیا و ماجرای هتل‌های ترکیه دیر برکنار شده و بعد از برکناری به عنوان مشاور شخصی رئیس فدراسیون انتخاب شده است؟ آیا ارتباطی میان این مسائل و حضور «وحید کردانی» در کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود دارد؟»

حالا ما هستیم و یک تصمیم که نمی‌دانیم درست است یا نه، نمی‌دانیم برای مبارزه با تخلف گرفته شده یا نه، نمی‌دانیم جنبه تنبیهی داشته یا تشویقی و در نهایت نمی‌دانیم به کار فوتبال سرتاپا ایراد و اشکال ایران می‌آید یا نه، فقط یک چیز کاملاً مشخص است و آن اینکه «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» ذات فوتبال ایران باید اصلاح شود و تا این مهم اتفاق نیفتد، هزاران ممبینی و تاج هم که بیایند و بروند هیچ اتفاق مثبتی برای فوتبال خراب ایران رخ نمی‌دهد.