آلمان به دنبال گاز الجزایر برای عبور از زمستان

وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین برای تنوع‌بخشی به منابع تامین گاز و تضمین امنیت انرژی پیش از آغاز زمستان، در حال مذاکره برای عقد قرارداد‌های بلندمدت با الجزایر است؛ اقدامی که در پی کاهش شدید واردات گاز روسیه و پایین بودن سطح ذخایر گاز آلمان انجام می‌شود.

جوان آنلاین: از یورونیوز، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه در جریان سفر به الجزایر اعلام کرد برلین به دنبال دستیابی به توافق‌هایی برای واردات گاز از این کشور و تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی خود است.

به گزارش ایرنا، وادفول در گفت‌و‌گو با شبکه دولتی زدی‌اف آلمان گفت: «ما نیاز داریم منابع خود را متنوع کنیم... ما به قرارداد‌های بلندمدت گاز نیاز داریم.»

وزیر خارجه آلمان افزود که در جریان سفر خود به الجزایر با «مراد عجل» وزیر انرژی این کشور، دیدار خواهد کرد و نمایندگان شرکت‌های آلمانی که به دنبال عقد قرارداد‌های بلندمدت گازی هستند نیز او را در این سفر همراهی می‌کنند.

وادفول با اشاره به قرارداد‌های گازی الجزایر با اسپانیا و ایتالیا اظهار کرد: «امیدوارم آلمان نیز اکنون بتواند بخشی از نیاز گازی خود را از اینجا تأمین کند. این موضوع، منافع اصلی ماست.»

آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، پیش از آغاز جنگ اوکراین به گاز ارزان‌قیمت روسیه وابستگی قابل‌توجهی داشت؛ اما پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲، بخش عمده‌ای از صادرات گاز روسیه به اروپا متوقف شد و این مساله فشار سنگینی بر صنایع آلمان وارد کرد.

برلین از آن زمان بخش عمده گاز روسیه را با گاز وارداتی از طریق خط لوله از نروژ و همچنین گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) آمریکا جایگزین کرده است. با این حال، قیمت LNG معمولاً بالاتر و نوسانات آن نیز بیشتر از گاز عرضه‌شده از طریق قرارداد‌های بلندمدت خط لوله‌ای است.

همزمان، جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران فشار بیشتری بر بازار انرژی و قیمت گاز وارد کرده و نگرانی‌ها درباره احتمال بروز بحران انرژی در زمستان پیش رو را افزایش داده است.

وادفول گفت: «از آنجا که چشم‌اندازی برای پایان سریع هر دو بحران وجود ندارد، روشن است که ما باید منابع خود را متنوع کنیم. ما به تأمین‌کنندگان بیشتری نیاز داریم.»

پس از بحران گازی سال ۲۰۲۲، دولت آلمان حداقل سطح اجباری برای ذخایر گاز تعیین کرد تا از جهش شدید قیمت‌ها در بازار نقدی جلوگیری شود و در صورت لزوم دولت بتواند به‌عنوان خریدار وارد بازار شود.