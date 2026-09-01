درگیری ارتش پاکستان با تجزیه طلبان در ایالت بلوچستان/۲۱ مهاجم و ۶ نیروی امنیتی کشته شدند

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان امروز با صدور بیانیهای اعلام کرد که حملات تروریستهای تجزیه طلب در مناطق چاغی، پشین، زیارت و همچنین مسدود کردن جاده کویته - تفتان با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شد.
به گزارش ایرنا، این عملیاتها دست کم ۲۱ تروریست از شورشیان تجزیه طلب بلوچ کشته و توطئه آنان برای جلوگیری از عبور و مرور عادی حمل و نقل و افراد در جاده کویته - تفتان خنثی شد.
ارتش پاکستان افزود که در این عملیاتها ۶ نیروی امنیتی از جمله دو مسوول دولتی نیز جان خود را از دست دادند.
ارتش پاکستان در حالی از تداوم عملیاتهای ضد تروریستی در ایالت بلوچستان خبر میدهد که بخشهای عمده این مناطق همواره شاهد تحرکات عناصر تروریستی تجزیه طلب، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق انسان است.