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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

بانک صادرات ایران در مسیر یک چرخش بزرگ

3 کارنامه پنج‌ماهه بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۵ از تغییر تدریجی در مدل رشد این بانک حکایت دارد.

جوان آنلاین: بر اساس صورت‌های مالی دوره پنج ماهه منتشر شده در سامانه کدال، جمع درآمد‌های عملیاتی بانک صادرات ایران، از ۶۰ هزار و ۱۳۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۰۸ هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده و ۸۰ درصد افزایش یافته است. مهم‌تر اینکه خالص درآمد عملیاتی بانک از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به ۲۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده و ۱۳۶ درصد رشد کرده است.

به گزارش مهر، اهمیت این دو عدد در کنار یکدیگر است. بانک در این دوره فقط بزرگ‌تر نشده، بلکه توانسته از افزایش حجم فعالیت خود درآمد بیشتری ایجاد کند.

تغییر مهم در سمت ارزی ترازنامه

در کنار منابع و مصارف ریالی، وزن فعالیت‌های ارزی بانک صادرات ایران نیز افزایش یافته است. مانده تسهیلات ارزی از حدود ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به ۲۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و ۱۰۸ درصد رشد کرده است. همزمان، سپرده‌های ارزی نیز ۱۰۷ درصد افزایش یافته‌اند. هم‌جهتی رشد منابع و مصارف ارزی از منظر مدیریت ترازنامه اهمیت دارد. سهم منابع ارزی نیز از ۷ درصد به ۹ درصد افزایش یافته است.

موتور‌های درآمدی وبصادر روشن شده‌اند

مهم‌ترین تفاوت عملکرد پنج‌ماهه وبصادر با یک رشد صرفاً ترازنامه‌ای، در سمت درآمد‌ها دیده می‌شود. درآمد حاصل از تسهیلات با رشد ۶۸ درصدی از حدود ۴۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان به ۷۸ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد درآمد تسهیلات کمی بیشتر از رشد ۶۰ درصدی مانده تسهیلات بوده و نشان می‌دهد افزایش حجم فعالیت اعتباری به افزایش درآمد نیز منجر شده است.

اما اتفاق مهم‌تر، رشد سایر درآمد‌های عملیاتی است. درآمد سپرده‌گذاری ۳۳۳ درصد افزایش یافته و به حدود ۹ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده است. درآمد اوراق بدهی نیز ۱۱۸ درصد و درآمد سرمایه‌گذاری ۱۲۴ درصد رشد کرده است. این ارقام نشان می‌دهند موتور درآمدی بانک صادرات ایران در حال متنوع‌تر شدن است.

سبقت درآمد‌ها از هزینه‌ها

رشد درآمد بدون کنترل هزینه، الزاماً به بهبود سودآوری منجر نمی‌شود. از این منظر، یکی از نقاط قابل توجه عملکرد پنج‌ماهه بانک صادرات ایران، فاصله میان سرعت رشد درآمد و هزینه است. هزینه سود سپرده‌ها با رشد ۷۸ درصدی از حدود ۴۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان به ۷۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد پایدارسازی منابع، در کنار مزایای خود، هزینه تجهیز منابع را نیز بالا برده است. با این حال، مجموع هزینه‌های بانک ۶۷ درصد افزایش یافته؛ یعنی پایین‌تر از رشد ۸۰ درصدی درآمد‌های عملیاتی.

از سوی دیگر، هزینه‌های مالی با کاهش ۸۳ درصدی از حدود ۳ هزار و ۵۰ میلیارد تومان به ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است. این فاصله میان رشد درآمد و هزینه، همان نقطه‌ای است که عملکرد بانک را از یک رشد کمی به سمت بهبود عملیاتی سوق می‌دهد.

۱۳۶ درصد رشد؛ چرا مهم است؟

بررسی عملکرد وبصادر تا پایان مرداد سال جاری نشان می‌دهد: خالص درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران در پنج ماه نخست امسال از ۱۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به ۲۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۱۳۶ درصد رشد.

این عدد از آن جهت اهمیت دارد که اندازه ترازنامه به خودی خود معیار کافی برای سنجش عملکرد بانک نیست. آنچه اهمیت دارد توان بانک برای تبدیل منابع و دارایی‌های خود به درآمد و سپس تبدیل درآمد به سودآوری پایدار است. در عملکرد پنج‌ماهه وبصادر، درآمد‌های عملیاتی ۸۰ درصد رشد کرده‌اند، در حالی که هزینه‌ها ۶۷ درصد افزایش یافته‌اند. نتیجه این فاصله، جهش خالص درآمد عملیاتی بوده است. تراز عملیاتی نیز از ۲۴ درصد به ۳۴ درصد افزایش یافته که نشانه دیگری از بهبود وضعیت عملیاتی بانک در این دوره است؛ بنابراین می‌توان گفت پیام اصلی عملکرد پنج‌ماهه بانک صادرات ایران، صرفاً «رشد» نیست؛ بلکه بهبود کیفیت رشد است.

برچسب ها: بانک صادرات ، عملیات بانکی ، ترازنامه
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