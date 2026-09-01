جوان آنلاین: از آسوشیتدپرس، بر اساس نتایج نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس، اکثریت آمریکاییها با اقدامات اخیر دونالد ترامپ برای افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از کانادا و همچنین فرمان او برای تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» مخالف هستند.
به گزارش ایرنا، این نظرسنجی که طی سه روز و تا روز یکشنبه انجام شد، نشان میدهد آمریکاییها نسبت به تشدید اختلافات با کانادا، یکی از مهمترین شرکای تجاری ایالات متحده در دهههای گذشته، رویکردی محتاطانه دارند. اختلافات دو کشور پس از شکست مذاکرات تجاری و تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه کالاهای کانادایی در هفته گذشته شدت گرفته است.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، تنها ۲۰ درصد از شرکتکنندگان از افزایش تعرفهها بر کالاهای کانادایی حمایت کردهاند، در حالی که ۵۷ درصد با این اقدام مخالفت کردهاند و ۲۱ درصد نیز در اینباره موضع مشخصی نداشتهاند. حدود یکپنجم پاسخدهندگان نیز اعلام کردهاند که از تصمیم اخیر دولت آمریکا درباره تعرفههای کانادا اطلاعی نداشتهاند.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که خانوارهای آمریکایی پیشتر نیز تحت فشار افزایش هزینهها قرار دارند. قیمت بنزین از زمان آغاز جنگ آمریکا با ایران در ماه فوریه افزایش یافته و رأیدهندگان آمریکایی، هزینه زندگی را مهمترین موضوع تعیینکننده رأی خود در انتخابات میاندورهای سوم نوامبر میدانند.
جمهوریخواهان متحد ترامپ در این انتخابات از اکثریت شکننده خود در کنگره دفاع خواهند کرد. در همین حال، میزان محبوبیت ترامپ طی هفتههای اخیر در پایینترین سطح دوران فعالیت سیاسی او قرار گرفته است.