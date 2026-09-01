منتظری: در دو ماه اخیر کاهش موجودی شعب دیوان عالی کشور چشمگیر بوده است

رئیس دیوان عالی کشور گفت: افزایش پرونده های مختومه رابطه‌‎ای مستقیم با تحقق سریع عدالت دارد، چرا که تعیین تکلیف و صدور رای نهایی به معنی این است که مردم زودتر پاسخشان را گرفته اند و همین موضوع افزایش رضایتمندی عمومی را در پی دارد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ با تبریک هفته وحدت به حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اشاره کرد و گفت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ»رسول خدا(ص) فرمودند از کسی که خداوند امر هدایت شما را به دست او قرار داده اطاعت کنید و گوش به فرمان او باشید زیرا که این امر موجب برقراری و ساماندهی حکومت اسلامی است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: قوام و پایداری نظام اسلام به تبعیت از ولی فقیه است و این مهم برقراری نظام اسلامی را تضمین می کند.

منتظری با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت در جامعه افزود: تمام دنیای کفر در برابر جمهوری اسلامی ایران ایستاده است و از همان آغازین روزهای انقلاب شاهد توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان علیه این نظام بوده ایم و دلیل آن این است که ایران داعیه نظام اسلامی را دارد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: دشمنان ۴۸ سال است که به انحای مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام انقلاب اسلامی بوده، هستند و خواهند بود، ملت ما باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و تحت فرامین مقام معظم رهبری با حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه تلاش دشمن را در ضربه زدن به نظام ناکام بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) از بدو پیروزی انقلاب، امت اسلامی ایران را بارها به هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، برای ضربه زدن به پیکر نوپای انقلاب اسلامی دعوت می کرد و رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه ای (ره) نیز از اولین روزهای مسئولیت خود، این مسئله را در مناسبت‌های متعدد گوشزد می فرمودند و همواره از خطرها و آسیب‌های احتمالی موجود در این مسئله یاد کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان بخشی از پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت تصریح کرد: ایشان در این پیام تاکید کردند: «امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه‌ی نهایی حق بر باطل، و اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همه‌ی ادوار گذشته به عینیّت نزدیک شده است، شرط اوّل این مهم، اتّحاد کلمه‌ی مسلمین است. وحدت مسلمین در مقابل کفر جهانی، راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب محمّدی صلوات‌الله و سلامه‌ علیه و آله است و نه یک مسئله‌ی سطحی و گذرا. مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومیِ جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، محور وَ اصل قرار گیرد»؛ بنابراین آنچه ملت ما را مانند دانه های تسبیح به هم متصل کرده وحدت کلمه و تبعیت از ولایت فقیه است.

منتظری تاکید کرد: دشمن به شدت به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در میان امت اسلامی است؛ لذا با وجود تمام اختلاف نظرها، ضعف ها و مشکلات موجود، باید مراقب بود و از بیان سخنانی که موجب شکاف در بین مردم می شود پرهیز کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسلّماً بدخواهان همیشه در کمین این نعمت بزرگ (وحدت) هستند. آنچه آنان را امیدوار می‌سازد، برجسته‌سازی اختلافات است.» تصریح کرد: اشکالات و کمبودها در کشور نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر است، کسانی که تریبون در اختیار دارند مراقب باشند که خدای ناکرده، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.

وی تاکید کرد: ملت شریف ایران به مدت ۶ ماه است که با حضور شبانه خود در میادین و خیابان‌ها پای دفاع از اسلام و ارزش‎های انقلاب اسلامی ایستاده اند و دنیا را شگفت زده کرده‎اند، مسئولین در برابر این حماسه عظیم مردمی مسئولیتی مضاعف دارند و باید در خدمت صادقانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی تا جایی که ممکن است تلاش کنند.

منتظری در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تلاش و پشتکار قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه در دو ماه اخیر عنوان کرد: با وجود فشار کاری و حجم بالای پرونده‌ در دیوان عالی کشور، در حال حاضر با کاهش میانگین رسیدگی به پرونده ها، موجودی شعب کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتمام رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌های مختومه رابطه مستقیمی با تحقق سریع عدالت دارد، چرا که تعیین تکلیف و صدور رای نهایی به معنی این است که مردم زودتر پاسخشان را گرفته اند و همین موضوع افزایش رضایتمندی عمومی را در پی دارد.

منتظری در پایان با اشاره به تشکیل جلسات شورای علمی مشورتی در دیوان عالی کشور به منظور بررسی قابلیت طرح برخی پرونده‎ها در جلسات هیات عمومی بر ارائه پیشنهادات به منظور اصلاح آیین نامه در صورت نیاز و بررسی محتوای پرونده ها در این جلسات تاکید کرد.

در ادامه پرونده‌ اصراری حقوقی با موضوع خلع ید مشاعی از سه دانگ سرقفلی مغازه مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۴۴ نفر از ۶۳ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین مبنی بر خلع ید خوانده از یک باب مغازه دارای سرقفلی با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مورد ابرام قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.