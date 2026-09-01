کد خبر: 1377185
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
جامعه » اخبار كلی

منتظری: در دو ماه اخیر کاهش موجودی شعب دیوان عالی کشور چشمگیر بوده است

دیوان عالی رئیس دیوان عالی کشور گفت: افزایش پرونده های مختومه رابطه‌‎ای مستقیم با تحقق سریع عدالت دارد، چرا که تعیین تکلیف و صدور رای نهایی به معنی این است که مردم زودتر پاسخشان را گرفته اند و همین موضوع افزایش رضایتمندی عمومی را در پی دارد.

جوان آنلاین: حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ با تبریک هفته وحدت به حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) اشاره کرد و گفت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : «اسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ»رسول خدا(ص) فرمودند از کسی که خداوند امر هدایت شما را به دست او قرار داده اطاعت کنید و گوش به فرمان او باشید زیرا که این امر موجب برقراری و ساماندهی حکومت اسلامی است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: قوام و پایداری نظام اسلام به تبعیت از ولی فقیه است و این مهم برقراری نظام اسلامی را تضمین می کند.

 منتظری با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت در جامعه افزود: تمام دنیای کفر در برابر جمهوری اسلامی ایران ایستاده است و از همان آغازین روزهای انقلاب شاهد توطئه‌ها و هجمه‌های دشمنان علیه این نظام بوده ایم و دلیل آن این است که ایران داعیه نظام اسلامی را دارد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: دشمنان ۴۸ سال است که به انحای مختلف به دنبال ضربه زدن به نظام انقلاب اسلامی بوده، هستند و خواهند بود، ملت ما باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و تحت فرامین مقام معظم رهبری با حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه تلاش دشمن را در ضربه زدن به نظام ناکام بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) از بدو پیروزی انقلاب، امت اسلامی ایران را بارها به هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، برای ضربه زدن به پیکر نوپای انقلاب اسلامی دعوت می کرد و رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه ای (ره) نیز از اولین روزهای مسئولیت خود، این مسئله را در مناسبت‌های متعدد گوشزد می فرمودند و همواره از خطرها و آسیب‌های احتمالی موجود در این مسئله یاد کرده‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان بخشی از پیام اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت هفته وحدت تصریح کرد: ایشان در این پیام تاکید کردند: «امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه‌ی نهایی حق بر باطل، و اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همه‌ی ادوار گذشته به عینیّت نزدیک شده است، شرط اوّل این مهم، اتّحاد کلمه‌ی مسلمین است. وحدت مسلمین در مقابل کفر جهانی، راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب محمّدی صلوات‌الله و سلامه‌ علیه و آله است و نه یک مسئله‌ی سطحی و گذرا. مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومیِ جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، محور وَ اصل قرار گیرد»؛ بنابراین آنچه ملت ما را مانند دانه های تسبیح به هم متصل کرده وحدت کلمه و تبعیت از ولایت فقیه است.

 منتظری تاکید کرد: دشمن به شدت به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در میان امت اسلامی است؛ لذا با وجود تمام اختلاف نظرها، ضعف ها و مشکلات موجود، باید مراقب بود و از بیان سخنانی که موجب شکاف در بین مردم می شود پرهیز کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به بخش دیگری از پیام مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسلّماً بدخواهان همیشه در کمین این نعمت بزرگ (وحدت) هستند. آنچه آنان را امیدوار می‌سازد، برجسته‌سازی اختلافات است.» تصریح کرد: اشکالات و کمبودها در کشور نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر است، کسانی که تریبون در اختیار دارند مراقب باشند که خدای ناکرده، ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند.

وی تاکید کرد: ملت شریف ایران به مدت ۶ ماه است که با حضور شبانه خود در میادین و خیابان‌ها پای دفاع از اسلام و ارزش‎های انقلاب اسلامی ایستاده اند و دنیا را شگفت زده کرده‎اند، مسئولین در برابر این حماسه عظیم مردمی مسئولیتی مضاعف دارند و باید در خدمت صادقانه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی تا جایی که ممکن است تلاش کنند.

 منتظری در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تلاش و پشتکار قضات دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه در دو ماه اخیر عنوان کرد: با وجود فشار کاری و حجم بالای پرونده‌ در دیوان عالی کشور، در حال حاضر با کاهش میانگین رسیدگی به پرونده ها، موجودی شعب کاهش بسیار چشمگیری داشته است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اتمام رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده های مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: افزایش پرونده‌های مختومه رابطه مستقیمی با تحقق سریع عدالت دارد، چرا که تعیین تکلیف و صدور رای نهایی به معنی این است که مردم زودتر پاسخشان را گرفته اند و همین موضوع افزایش رضایتمندی عمومی را در پی دارد.

 منتظری در پایان با اشاره به تشکیل جلسات شورای علمی مشورتی در دیوان عالی کشور به منظور بررسی قابلیت طرح برخی پرونده‎ها در جلسات هیات عمومی بر ارائه پیشنهادات به منظور اصلاح آیین نامه در صورت نیاز و بررسی محتوای پرونده ها در این جلسات تاکید کرد.

در ادامه پرونده‌ اصراری حقوقی با موضوع خلع ید مشاعی از سه دانگ سرقفلی مغازه مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین به جهت اختلاف نظر با شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۴۴ نفر از ۶۳ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قزوین مبنی بر خلع ید خوانده از یک باب مغازه دارای سرقفلی با استناد به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مورد ابرام قرار گرفت.

گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و دکتر عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد.

برچسب ها: محمدجعفر منتظری ، دیوان عالی کشور ، پرونده ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

پیام «با ایران» چین به جهان 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار