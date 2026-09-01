موتورسیکلت متخلف؛ بار اول یک هفته، بار دوم یک ماه توقیف

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: موتورسیکلت‌هایی که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، علاوه بر اعمال قانون، در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه توقیف خواهند شد.

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، با اعلام آخرین آمار تخلفات موتورسیکلت‌سواران پایتخت گفت: در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد تخلفات ثبت‌شده موتورسواران در تهران از مرز یک میلیون و ۳۹۱ هزار فقره عبور کرده است که سهم تخلف نداشتن کلاه ایمنی با بیش از ۶۵۳ هزار فقره، رکوردی نگران‌کننده به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، سردار موسوی‌پور در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.

سردار موسوی پور ادامه داد:موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.

سردار موسوی‌پور با استناد به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته، گفت: کلاه‌ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست؛ بلکه مهم‌ترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابل‌جبران است. متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام، ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران در پایان، ضمن تشکر از همکاری شهروندان قانون‌مدار، اعلام کرد: برخورد با هرگونه تخلف موتورسیکلت‌سواران با قاطعیت کامل ادامه خواهد داشت. او از همه راکبان خواست با اولویت قرار دادن ایمنی و رعایت قوانین، سهم خود را در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.