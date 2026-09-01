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تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
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هشدار سازمان بازرسی درباره درمانگران فاقد صلاحیت

6 رئیس سازمان بازرسی درباره کمبود دارو و فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان هشدار داد.

جوان آنلاین: اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با مدیران، بازرسان و کارشناسان معاونت فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل و تمرکز بر موضوعات کلان و اثرگذار بر زندگی مردم، خواستار رصد جدی حوزه‌های سلامت، فرهنگ و اجتماع و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این نشست با اشاره به اهمیت و گستردگی حوزه بهداشت و درمان، بر ضرورت شناسایی نظام مسائل و رصد مستمر این حوزه تأکید کرد و گفت: در زنجیره تأمین و توزیع دارو از مبادی ورودی تا انبارها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشکلاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد تا دارو به مصرف‌کننده واقعی برسد.

وی با اشاره به مشکلات بیماران در تأمین دارو و بیانات قائد شهید امت اسلامی مبنی بر اینکه بیمار، غیر از رنج بیماری، نباید رنج دیگری داشته باشد، تصریح کرد: بیمار نباید دغدغه تأمین دارو و نحوه درمان خود را داشته باشد و لازم است وضعیت کمبود دارو و انبارهای دارویی به‌صورت جدی رصد شود.

وی همچنین نسبت به فعالیت برخی عطاری‌ها و افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و عرضه داروها هشدار داد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید درباره برنامه‌های خود برای نظارت بر این حوزه‌ها و میزان اثربخشی اقداماتشان پاسخگو باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی حوزه سلامت اظهار کرد: علاوه بر اینکه سازمان بازرسی باید نظارت کند، باید مشخص شود خود دستگاه‌های مسئول در حوزه‌هایی که نیازمند نظارت است، تا چه اندازه به وظایف نظارتی خود عمل کرده‌اند.

جهانگیر همچنین درباره تجهیزات پزشکی گفت: حتی در شرایط تحریم و برای جلوگیری از کمبود، استاندارد تجهیزات پزشکی و کالاهایی که با سلامت و جان مردم ارتباط دارد نباید نادیده گرفته شود و تجهیزات غیراستاندارد باید شناسایی و از چرخه مصرف خارج شود.

رئیس سازمان بازرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی، بر ضرورت بررسی اثربخشی فعالیت دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: صرف ایجاد مراکز فرهنگی، انتشار کتاب و نشریه نمی‌تواند به‌تنهایی موجب تحقق اهداف فرهنگی شود و باید مشخص شود فعالیت‌های دستگاه‌های فرهنگی تا چه اندازه در جامعه اثرگذار بوده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش، نسبت به تحقق نیافتن برخی مأموریت‌های اصلی این نهاد در زمینه تربیت و توانمندسازی دانش‌آموزان نکاتی را متذکر شد و ورود هوش مصنوعی به حوزه دانشگاه را نیز مستلزم توجه به کیفیت واقعی تولیدات علمی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با پیشنهاد طراحی داشبورد ملی سلامت اظهار کرد: این داشبورد باید هم سلامت اداری و هم سلامت جسمانی را مورد توجه قرار دهد و وضعیت دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی، بهداشت و درمان و اجتماعی را مشخص کند. همچنین استان‌ها و محل‌های پرریسک شناسایی و میزان اثربخشی هشدارها و اقدامات دستگاه‌ها مشخص شود.

وی تعارض منافع را یکی از سرچشمه‌های فساد دانست و بر ضرورت رصد این موضوع در حوزه‌هایی از جمله سلامت و آموزش و پرورش تأکید کرد.

جهانگیر در ادامه با اشاره به حوزه ورزش و ضرورت ایجاد نشاط در جامعه، بر بررسی پروژه‌های بزرگ و نیمه‌تمام ورزشی تأکید کرد و یادآور شد: پروژه‌هایی مانند ورزشگاه آزادی که مورد توجه افکار عمومی قرار دارند، باید از نظر روند اجرا، عملکرد پیمانکاران و هزینه‌کرد منابع مورد بررسی قرار گیرند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت محدود، باید موضوعات کلان و دارای اولویت انتخاب و برای آنها پروژه تعریف شود و با زمان‌بندی مشخص، میزان اثربخشی اقدامات در جامعه مورد ارزیابی قرار گیرد.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، سازمان بازرسی کل کشور ، دارو
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