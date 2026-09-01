یک میلیون و ۳۹۱ هزار موتورسوار تهرانی جریمه شدند

جوان آنلاین: سردار سید ابوالفضل موسویپور روز سه شنبه اظهارکرد: تخلفات موتورسیکلتسواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمیشود؛ عبور از پیادهرو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تکچرخزدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.
وی افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف میشود.
سردار موسویپور با استناد به ماده ۱۶۴ آییننامه راهنمایی و رانندگی که استفاده از کلاه ایمنی را برای راکب و سرنشین الزامی دانسته تصریح کرد: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست بلکه مهمترین سد دفاعی در برابر ضربات مهلک و صدمات غیرقابلجبران است اما متأسفانه بسیاری از موتورسواران با نادیده گرفتن این الزام ایمنی خود و سایر شهروندان را با خطر جدی مواجه میکنند.
رئیس پلیس راهور تهران ضمن تشکر از همکاری شهروندان قانونمدار خاطرنشان کرد: برخورد با هرگونه تخلف موتورسیکلتسواران با قاطعیت کامل ادامه خواهد داشت و از همه راکبان می خواهیم که با اولویت قرار دادن ایمنی و رعایت قوانین سهم خود را در کاهش تصادفات و حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.