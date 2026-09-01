برگزاری انتخابات شوراها منوط به اعلام پایان جنگ

رئیس شورای شهر تهران گفت: برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر از سوی مجلس، پیشنهادی به شعام داده شد و یک تاریخ را مشخص کردند؛ اما شعام به آن‌ها جواب داد که ابتدا باید پایان جنگ اعلام شود و دو ماه بعد از آن، انتخابات برگزار شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران پیش از جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ساخت المان یادمان ملی با عنوان کتیبه اقتدار در جلسه امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نماد اقتدار یک طرح کلی است تا یادمان‌های مختلف در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در نقاط مختلف شهر قرار بگیرد. یادمانی خواهد بود که یادآور اتفاقات جنگ خواهد بود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات گفت: اینکه ادامه کار شوراها قانونی است یا نه را فقط قانون می‌گوید و هر کسی نمی‌تواند این را بگوید؛ این تصمیم به شعام تفویض شده است. برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر از سوی مجلس پیشنهادی به شعام داده شد و یک تاریخ را مشخص کردند اما شعام به آن‌ها جواب داد که ابتدا باید پایان جنگ اعلام شود و دو ماه بعد انتخابات برگزار شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در محل فعلی نمایشگاه در سئول، گفت: مردم تهران گروگان نمایشگاه بین‌المللی هستند و هر زمان نمایشگاهی برگزار می‌شود، شهروندانی که از مسیرهای اطراف تردد می‌کنند، با مشکلات و ترافیک مواجه می‌شوند.

مهدی چمران با بیان اینکه مردم حق دارند نسبت به این وضعیت ناراحت باشند، تصریح کرد: شهر آفتاب در خارج از شهر آماده است، اما حاضرند ناراحتی مردم را تحمل کنند.

وی درباره موضوع اضافه‌تراکم برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده نیز گفت: برای بازسازی این خانه‌ها اضافه‌تراکم داده شد و تراکم‌فروشی صورت نگرفت. قرار شد آیین‌نامه‌ها به‌طور مشخص در یک سامانه لحاظ شود تا انتقال حق توسعه مشخص باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: در ساختمان‌هایی که تخریب شده‌اند، اگر عرض معبر کافی نباشد و نتوانند اضافه‌تراکم بدهند، این حق توسعه به فضای دیگری منتقل می‌شود. اقدامات انجام‌شده شفاف است و ناظر این اقدامات نیز شورای شهر است.

وی همچنین با اشاره به حضور حجاب‌بان‌ها در بازار تهران تأکید کرد: قاعدتاً اگر قرار باشد کاری در شهر انجام شود، باید با مدیریت شهری هماهنگی صورت بگیرد. بنده اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم.