کد خبر: 1377116
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۴
جامعه » اخبار كلی

چمران: مردم تهران گروگان نمایشگاه بین‌المللی هستند

ق رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره افزایش تراکم ارایه شده از سوی شهرداری برای بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده در حنگ، گفت: برای بازسازی این خانه‌ها اضافه‌تراکم داده شد اما تراکم‌فروشی صورت نگرفت و قرار است ضوابط انتقال حق توسعه به‌طور مشخص در سامانه‌ای ثبت شود.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه ۴۲۸ شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه چرا شهرداری گزارش تراکم های ارایه شده به خانه های آسیب دیده را در جلسه هفته گذشته شورای عالی معماری کشور ارایه نکرد؟ افزود: بنده هم در آن جلسه حضور داشتم، قرار شد آیین‌نامه‌ها به‌طور مشخص در یک سامانه لحاظ شود تا انتقال حق توسعه مشخص باشد.

به گزارش ایرنا، چمران ادامه داد: در ساختمان‌هایی که تخریب شده‌اند وضعیت کاملا مشخص است و اگر عرض معبر کافی نباشد و نتوانند اضافه‌تراکم بدهند، این حق توسعه به فضای دیگری منتقل می‌شود.

وی تاکید کرد: اقدامات در این زمینه شفاف و ناظر این اقدامات شورای شهر است.

چمران درباره طرح «یادمان اقتدار» هم افزود: این یک طرح کلی است و بر اساس این طرح، یادمان‌های جنگ ۱۲ روزه و رمضان طراحی خواهد شد و این یادمان‌ها در نقاط آسیب‌دیده نصب می‌شود تا یادآور مقاومت مردم باشد.

استمرار فعالیت شوراها غیرقانونی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت برگزاری انتخابات شوراها و غیرقانونی بودن استمرار فعالیت شوراها در شرایط فعلی گفت: قانون مشخص می‌کند که فعالیت شوراها قانونی است یا خیر؛ درست است مدت زمان فعالیت شوراها به پایان رسیده اما به دلایلی مجلس و شورای عالی امنیت ملی این مدت را تمدید کردند.

وی افزود: اگر فعالیت شوراها غیرقانونی بود، ۱۳۰ هزار عضو شوراها فعالیت غیرقانونی نمی‌کردند.

چمران ادامه داد: تاریخی در مهرماه برای برگزاری انتخابات مشخص شده بود اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید جنگ پایان یابد و انتخابات دو ماه پس از آن برگزار شود.

وی تاکید کرد: این موضوع بسیار روشن و صریح است و جای بحث و کش‌وقوس ندارد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برگزاری نمایشگاه‌ها در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران تصریح کرد: مردم تهران گروگان نمایشگاه بین‌المللی هستند و هر زمان نمایشگاه برگزار می‌شود، کسانی که از مسیرهای اطراف تردد می‌کنند قطعاً ناسزا می‌گویند و حق هم دارند.

وی افزود: گویا دوستان از این ناسزاها لذت می‌برند؛ شهر آفتاب در خارج از شهر آماده است اما حاضرند ناراحتی مردم را تحمل کنند. امیدواریم خدا به آنها عقل دهد.

شعارنویسی سیاسی در بنرهای سطح شهر و آزار شهروندان

چمران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شعارنویسی درباره ترامپ و نتانیاهو در بنرهای سطح شهر و احتمال آزار بیماران و اینکه چرا این شعارها به مکان دیگری انتقال داده نمی شود، گفت: مثلا کجا باید این شعارها ثبت شود، در بیابان های ورامین یا کویر، این شعارها برای انسان‌هاست؛ مردم کجا بروند؟ مردم لذت می‌برند که شهر آنها مملو از انزجار از ناانسان‌های کثیف است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: عده‌ای می‌گفتند بیماران از شعارها آزار می‌بینند؛ در ایلام نیز المانی نصب شده بود که گفته شد با این المان افراد خودکشی می‌کنند. این المان حذف شد اما خودکشی هم افزایش یافت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حضور حجاب‌بان‌ها در بازار تهران تاکید کرد: قاعدتاً اگر قرار باشد کاری در شهر انجام شود، باید با مدیریت شهری هماهنگی صورت بگیرد.

وی در عین حال گفت: بنده اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم.

برچسب ها: چمران ، نمایشگاه ، ترافیک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

پیام «با ایران» چین به جهان 

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جانم به دارو بند است

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

ماشاریپوف از لیست بازی با فولاد خط خورد

پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال

لؤی بن حسین به گل‌گهر پیوست

ارتش رژیم صهیونیستی: بودجه ما در وضعیت بحرانی قرار دارد

لطفاً عذرخواهی نکنید!

دورکاری بانوان کارمند بدون حفظ مزایا شمشیر دولبه است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار