جوان آنلاین: مهدی چمران روز سهشنبه در حاشیه جلسه ۴۲۸ شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه چرا شهرداری گزارش تراکم های ارایه شده به خانه های آسیب دیده را در جلسه هفته گذشته شورای عالی معماری کشور ارایه نکرد؟ افزود: بنده هم در آن جلسه حضور داشتم، قرار شد آییننامهها بهطور مشخص در یک سامانه لحاظ شود تا انتقال حق توسعه مشخص باشد.
به گزارش ایرنا، چمران ادامه داد: در ساختمانهایی که تخریب شدهاند وضعیت کاملا مشخص است و اگر عرض معبر کافی نباشد و نتوانند اضافهتراکم بدهند، این حق توسعه به فضای دیگری منتقل میشود.
وی تاکید کرد: اقدامات در این زمینه شفاف و ناظر این اقدامات شورای شهر است.
چمران درباره طرح «یادمان اقتدار» هم افزود: این یک طرح کلی است و بر اساس این طرح، یادمانهای جنگ ۱۲ روزه و رمضان طراحی خواهد شد و این یادمانها در نقاط آسیبدیده نصب میشود تا یادآور مقاومت مردم باشد.
استمرار فعالیت شوراها غیرقانونی نیست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت برگزاری انتخابات شوراها و غیرقانونی بودن استمرار فعالیت شوراها در شرایط فعلی گفت: قانون مشخص میکند که فعالیت شوراها قانونی است یا خیر؛ درست است مدت زمان فعالیت شوراها به پایان رسیده اما به دلایلی مجلس و شورای عالی امنیت ملی این مدت را تمدید کردند.
وی افزود: اگر فعالیت شوراها غیرقانونی بود، ۱۳۰ هزار عضو شوراها فعالیت غیرقانونی نمیکردند.
چمران ادامه داد: تاریخی در مهرماه برای برگزاری انتخابات مشخص شده بود اما شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که باید جنگ پایان یابد و انتخابات دو ماه پس از آن برگزار شود.
وی تاکید کرد: این موضوع بسیار روشن و صریح است و جای بحث و کشوقوس ندارد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از برگزاری نمایشگاهها در محل نمایشگاه بینالمللی تهران تصریح کرد: مردم تهران گروگان نمایشگاه بینالمللی هستند و هر زمان نمایشگاه برگزار میشود، کسانی که از مسیرهای اطراف تردد میکنند قطعاً ناسزا میگویند و حق هم دارند.
وی افزود: گویا دوستان از این ناسزاها لذت میبرند؛ شهر آفتاب در خارج از شهر آماده است اما حاضرند ناراحتی مردم را تحمل کنند. امیدواریم خدا به آنها عقل دهد.
شعارنویسی سیاسی در بنرهای سطح شهر و آزار شهروندان
چمران در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شعارنویسی درباره ترامپ و نتانیاهو در بنرهای سطح شهر و احتمال آزار بیماران و اینکه چرا این شعارها به مکان دیگری انتقال داده نمی شود، گفت: مثلا کجا باید این شعارها ثبت شود، در بیابان های ورامین یا کویر، این شعارها برای انسانهاست؛ مردم کجا بروند؟ مردم لذت میبرند که شهر آنها مملو از انزجار از ناانسانهای کثیف است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: عدهای میگفتند بیماران از شعارها آزار میبینند؛ در ایلام نیز المانی نصب شده بود که گفته شد با این المان افراد خودکشی میکنند. این المان حذف شد اما خودکشی هم افزایش یافت.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین در پاسخ به پرسشی درباره حضور حجاببانها در بازار تهران تاکید کرد: قاعدتاً اگر قرار باشد کاری در شهر انجام شود، باید با مدیریت شهری هماهنگی صورت بگیرد.
وی در عین حال گفت: بنده اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم.