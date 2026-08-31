جوان آنلاین: آیین اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک رادیو عصر دوشنبه، ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ با اجرای فاطمه آلعباس در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این مراسم پس از پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائت آیاتی از قرآن کریم، با حضور احمد پهلوانیان، معاون صدا، مدیران شبکههای رادیویی، مدیران و معاونان پیشین رادیو و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان عرصه صدا و تصویر رسماً آغاز شد.
فرهنگ جولایی، مسعود فروتن، فریبرز گلبن، اصغر سمسارزاده، عذرا وکیلی، آلبرت کوچویی، منوچهر آذری، عباس محبی، عباس محمدی و جمع دیگری از هنرمندان و چهرههای باسابقه رادیو از مهمانان این آیین بودند.
همچنین حضور حمید شاهآبادی و محمد صوفی، از معاونان پیشین صدا در کنار مدیران امروز رادیو، تصویری از همراهی نسلهای مختلف مدیریتی این رسانه را در شب پایانی «پژواک پنجم» رقم زد.
اختتامیه پنجمین جشنواره پژواک رادیو در حالی آغاز شد که سالن همایشها میزبان صداهایی بود که هر یک بخشی از حافظه شنیداری مخاطبان را ساختهاند؛ از پیشکسوتانی که سالها پشت میکروفن رادیو خاطره آفریدهاند تا نسل تازهای که امروز مسیر این رسانه را ادامه میدهد.
تغییر فراخوان جشنواره به دلیل جنگ
در ابتدای این آیین، حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک، با اشاره به برگزاری این دوره از جشنواره در جریان جنگ ۱۲روزه، گفت: فراخوان پنجمین دوره جشنواره پژواک آماده شده بود که همزمان با آغاز جنگ ۱۲ روزه، رویکرد جشنواره تغییر کرد و فراخوان آن به «پژواک حماسه ایستادگی ایران» تبدیل شد.
وی افزود: در همان گیرودار جنگ ۱۲ روزه، مردم ایران حماسهای بینظیر از ایستادگی و پایداری را به نمایش گذاشتند. بهویژه پس از جنگ رمضان، این ایستادگی و پایداری ملت ایران بیش از پیش نمود پیدا کرد و نشان داد که این مقاومت، واقعی و ریشهدار است.
دبیر پنجمین جشنواره برنامههای رادیویی پژواک با اشاره به آثار ارسالشده به این جشنواره اظهار کرد: در این دوره، ۱۶۴ اثر در بخش مقالات به جشنواره ارسال شد و امروز از برگزیدگان این دوره تقدیر خواهیم کرد. در این مراسم دورهمی سالانه رادیو را برگزار میکنیم و امیدوارم این مراسم برای همه همکاران خاطرهای خوب و بهیادماندنی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سال گذشته، اظهار کرد: در سالی که گذشت، علاوه بر شهدایی که تقدیم کردیم، تعدادی از بزرگان و دوستان رادیو را نیز از دست دادیم که یاد و خاطره آنها را گرامی میداریم.