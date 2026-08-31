کد خبر: 1376973
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۸
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

شکست سنگین ریدلی اسکات در گیشه

2 فیلم «ستاره‌های سگی» ساخته ریدلی اسکات با فروش افتتاحیه تنها ۸ میلیون دلاری و بودجه ۸۰ میلیون دلاری، به یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های گیشه‌ای این کارگردان تبدیل شد.

جوان آنلاین: فیلم «ستاره‌های سگی» از دیزنی و قرن بیستم در آخر هفته افتتاحیه خود تنها ۸ میلیون دلار از محل بیش از ۳۳۰۰ سالن سینما فروخت و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، این فیلم پساآخرالزمانی که بیش از ۸۰ میلیون دلار هزینه تولید داشته، نتونسته نظر منتقدان و مخاطبان را جلب کند و امتیاز ۴۰٪ را در راتن تومیتوز و فقط نمره «C+» را از نظرسنجی سینمااسکور دریافت کرده است.

«ستاره‌های سگی» در آستانه ضرر ده‌ها میلیون دلاری در اکران سینمایی خود است و آن را به یکی از بزرگ‌ترین ناکامی‌های ریدلی اسکات تبدیل می‌کند. این افتتاحیه ضعیف یادآور فیلم اسکات در سال ۲۰۲۱ با عنوان «آخرین دوئل» است که در اکتبر همان سال با بودجه حدود ۱۰۰ میلیون دلاری، تنها ۴.۷ میلیون دلار فروخت. این درام تاریخی نیز توسط قرن بیستم منتشر شد، اما با استقبال بسیار بهتری از سوی منتقدان رو‌به‌رو شد.

اسکات که بیشتر به خاطر آثار کلاسیکی مانند «گلادیاتور» و «بیگانه» شناخته می‌شود، اوج گیشه خود را در سال ۲۰۱۵ با فیلم «مریخی» تجربه کرد که ۶۳۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت و هفت نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم را به دست آورد.

«ستاره‌های سگی» تابستانی پرنوسان را برای دیزنی به پایان می‌رساند. در حالی که این استودیو با «داستان اسباب‌بازی ۵» (۱.۱۲ میلیارد دلار) و «شیطان پرادا می‌پوشد ۲» (۶۹۲ میلیون دلار) موفقیت بزرگی به دست آورد، اما با ناکامی‌هایی مانند لایو اکشن «موآنا» (۳۰۸ میلیون دلار در برابر بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری) و «مندلورین و گروگو» (۳۴۵ میلیون دلار در برابر بودجه ۱۶۵ میلیون دلاری) نیز رو‌به‌رو شد.

در فیلم «ستاره‌های سگی»، جیکوب الوردی نقش هیگ، یک بازمانده تنها از آخرالزمان را ایفا می‌کند که یک سگ همراه دارد که پس از دریافت یک سیگنال مرموز، مصمم می‌شود که منبع آن را دنبال کند. سایر بازیگران شامل مارگارت کوالی، جاش برولین، گای پیرس، الیسون جنی و بندیکت ونگ هستند.

در جایگاه نخست گیشه این هفته سینمای آمریکا بار دیگر «اسپایدرمن: روزی کاملا نو» محصول سونی و مارول قرار گرفت. این فیلم تا روز یکشنبه ۲۲.۲ میلیون دلار فروخت که نسبت به هفته گذشته تنها ۴۴ درصد کاهش داشت. این رقم مجموع فروش داخلی (آمریکا) این اثر ابرقهرمانی را به ۸۹۱ میلیون دلار رساند.

«اسپایدرمن: روزی کاملاً نو» در آستانه دو نقطه عطف بزرگ گیشه‌ای قرار دارد. پس از عبور از ۹۳۶ میلیون دلار، به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ در گیشه آمریکا تبدیل خواهد شد. این رکورد در حال حاضر در اختیار فیلم «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» در سال ۲۰۱۵ است. زمانی که «اسپایدرمن» از این نقطه عطف عبور کند، در مسیر تبدیل شدن به اولین فیلمی خواهد بود که تنها در آمریکای شمالی به یک میلیارد دلار می‌رسد.

این فیلم با بازی تام هالند و زندایا اکنون به فروش جهانی ۲.۳۳۲ میلیارد دلار رسیده است تا پس از فیلم «آواتار: راه آب» محصول ۲۰۲۲ با ۲.۳۳۴ میلیارد دلار در رتبه سوم، به چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما در سطح جهانی تبدیل شود.

فیلم «اودیسه» یونیورسال همچنان عملکرد چشمگیری دارد. این حماسه یونانی با فروش ۱۴.۶ میلیون دلاری در هفتمین آخر هفته خود در گیشه آمریکا، در جایگاه دوم قرار گرفت. این رقم مجموع فروش فیلم کریستوفر نولان را در آمریکای شمالی به ۵۶۴ میلیون دلار رساند. مجموع فروش جهانی فیلم «اودیسه» نیز به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.

برچسب ها: فیلم ، اکران سینما ، گیشه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

پذیرش دانش‌آموز در مدارس سمپاد همچنان از طریق آزمون است

رئیس کل دادگستری استان تهران: ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو پرداخت شد

میادین ایران امشب میزبان جشن میلاد پیامبر اعظم(ص)

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

بدون شرح

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

ایران، در آینده یک قدرت هسته‌ای خواهد بود

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

سردار شکارچی: رسانه‌های معاند در بانک اهداف نظامی ما قرار می‌گیرند

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

پیام «با ایران» چین به جهان 

انجام نخستین جراحی مغز با کمک هوش مصنوعی

افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید

تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران قهرمان جهان شد

بازگشت مستشاران نظامی سعودی به جنگ یمن همزمان با ضربات انصارالله

جانم به دارو بند است

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

شاخص ۶.۳ میلیونی؛ پول حقیقی‌ها پشت بازار سهام ایستاد

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

آمادگی هلال احمر برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال

قوه قضائیه شبکه بزرگ جعل اسناد را با ۴۸ بازداشتی، منهدم کرد

 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس

ژاپن با فشار بیشتری برای افزایش نرخ بهره روبه‌رو شده است

لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!

پوتین به شی جین‌پینگ تسلیت گفت

حقوق تربیتی مادران کارمند باید در نظام اشتغال دیده شود 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

هروئین اینستاگرام در چشم کودکان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 
جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱
پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت
بایسته‌های اصلاح سیاست‌های بنزینی 
پالایشگاه «میناءالاحمدی» «جیزان» و «ینبع» در تراز احتمال اختلال
برگ‌های برنده ایران در جنگ اقتصادی تحمیلی 
هروئین اینستاگرام در چشم کودکان
مسئولیت بلاگر‌ها در حال بد ما
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار