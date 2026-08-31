شکست سنگین ریدلی اسکات در گیشه

جوان آنلاین: فیلم «ستارههای سگی» از دیزنی و قرن بیستم در آخر هفته افتتاحیه خود تنها ۸ میلیون دلار از محل بیش از ۳۳۰۰ سالن سینما فروخت و در جایگاه پنجم قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، این فیلم پساآخرالزمانی که بیش از ۸۰ میلیون دلار هزینه تولید داشته، نتونسته نظر منتقدان و مخاطبان را جلب کند و امتیاز ۴۰٪ را در راتن تومیتوز و فقط نمره «C+» را از نظرسنجی سینمااسکور دریافت کرده است.
«ستارههای سگی» در آستانه ضرر دهها میلیون دلاری در اکران سینمایی خود است و آن را به یکی از بزرگترین ناکامیهای ریدلی اسکات تبدیل میکند. این افتتاحیه ضعیف یادآور فیلم اسکات در سال ۲۰۲۱ با عنوان «آخرین دوئل» است که در اکتبر همان سال با بودجه حدود ۱۰۰ میلیون دلاری، تنها ۴.۷ میلیون دلار فروخت. این درام تاریخی نیز توسط قرن بیستم منتشر شد، اما با استقبال بسیار بهتری از سوی منتقدان روبهرو شد.
اسکات که بیشتر به خاطر آثار کلاسیکی مانند «گلادیاتور» و «بیگانه» شناخته میشود، اوج گیشه خود را در سال ۲۰۱۵ با فیلم «مریخی» تجربه کرد که ۶۳۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروخت و هفت نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم را به دست آورد.
«ستارههای سگی» تابستانی پرنوسان را برای دیزنی به پایان میرساند. در حالی که این استودیو با «داستان اسباببازی ۵» (۱.۱۲ میلیارد دلار) و «شیطان پرادا میپوشد ۲» (۶۹۲ میلیون دلار) موفقیت بزرگی به دست آورد، اما با ناکامیهایی مانند لایو اکشن «موآنا» (۳۰۸ میلیون دلار در برابر بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری) و «مندلورین و گروگو» (۳۴۵ میلیون دلار در برابر بودجه ۱۶۵ میلیون دلاری) نیز روبهرو شد.
در فیلم «ستارههای سگی»، جیکوب الوردی نقش هیگ، یک بازمانده تنها از آخرالزمان را ایفا میکند که یک سگ همراه دارد که پس از دریافت یک سیگنال مرموز، مصمم میشود که منبع آن را دنبال کند. سایر بازیگران شامل مارگارت کوالی، جاش برولین، گای پیرس، الیسون جنی و بندیکت ونگ هستند.
در جایگاه نخست گیشه این هفته سینمای آمریکا بار دیگر «اسپایدرمن: روزی کاملا نو» محصول سونی و مارول قرار گرفت. این فیلم تا روز یکشنبه ۲۲.۲ میلیون دلار فروخت که نسبت به هفته گذشته تنها ۴۴ درصد کاهش داشت. این رقم مجموع فروش داخلی (آمریکا) این اثر ابرقهرمانی را به ۸۹۱ میلیون دلار رساند.
«اسپایدرمن: روزی کاملاً نو» در آستانه دو نقطه عطف بزرگ گیشهای قرار دارد. پس از عبور از ۹۳۶ میلیون دلار، به پرفروشترین فیلم تاریخ در گیشه آمریکا تبدیل خواهد شد. این رکورد در حال حاضر در اختیار فیلم «جنگ ستارگان: نیرو برمیخیزد» در سال ۲۰۱۵ است. زمانی که «اسپایدرمن» از این نقطه عطف عبور کند، در مسیر تبدیل شدن به اولین فیلمی خواهد بود که تنها در آمریکای شمالی به یک میلیارد دلار میرسد.
این فیلم با بازی تام هالند و زندایا اکنون به فروش جهانی ۲.۳۳۲ میلیارد دلار رسیده است تا پس از فیلم «آواتار: راه آب» محصول ۲۰۲۲ با ۲.۳۳۴ میلیارد دلار در رتبه سوم، به چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما در سطح جهانی تبدیل شود.
فیلم «اودیسه» یونیورسال همچنان عملکرد چشمگیری دارد. این حماسه یونانی با فروش ۱۴.۶ میلیون دلاری در هفتمین آخر هفته خود در گیشه آمریکا، در جایگاه دوم قرار گرفت. این رقم مجموع فروش فیلم کریستوفر نولان را در آمریکای شمالی به ۵۶۴ میلیون دلار رساند. مجموع فروش جهانی فیلم «اودیسه» نیز به بیش از ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.