تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۴ استان

جوان آنلاین: محمدحسین کبادی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در نیمه شمالی آذربایجان غربی، شرق و شمال آذربایجان شرقی، گیلان و ارتفاعات و دامنه‌های اردبیل، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی، تیم‌های واکنش سریع و پایگاه‌های امدادونجات جمعیت هلال‌احمر در مناطق تحت تأثیر، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت وقوع حوادث احتمالی، خدمات امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

وی با اشاره به احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، وزش باد شدید موقت و اختلال در تردد افزود: از هموطنان درخواست می‌کنیم در زمان فعالیت سامانه بارشی از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کرده و از حضور در ارتفاعات و فضاهای باز هنگام وقوع رعدوبرق پرهیز کنند.

کبادی ادامه داد: رانندگان نیز با توجه به احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید و اختلال در تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، پیش از سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند و در صورت نامساعد بودن شرایط، سفر خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در بخش‌هایی از مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، از هموطنان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

وی نسبت به مواج بودن دریای خزر و دریای عمان طی سه روز آینده هشدار داد و از شهروندان خواست از فعالیت‌های دریایی و حضور در سواحل و مناطق پرخطر در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.

کبادی تأکید کرد: هموطنان در صورت مواجهه با هرگونه حادثه و نیاز به امدادرسانی می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.