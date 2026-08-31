پزشکیان عازم قرقیزستان شد

رئیس جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس عازم قرقیزستان شد.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان به منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.

پزشکیان در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس با تعدادی از سران شرکت کننده در این اجلاس از جمله نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان و روسای جمهور قرقیزستان ، روسیه و تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو دوجانبه خواهد داشت.

رئیس جمهور کشورمان همچنین در جریان این سفر و به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان، در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.