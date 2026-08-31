سپاه: سوپرنفتکش متخلف بر اثر اصابت با دو مین دریایی متوقف شد

نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی شدید و متوقف شده است.

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی شدید و متوقف شده است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه اعلام کرد:

«بسم‌الله قاصم الجبارین

ملت بیدار و همیشه در صحنه، بیداردلانی که با حضور فداکارانه در میدان، دشمنان را مستأصل و متحیر کرده‌اید؛ به استحضار شما آزادگان می‌رساند، ساعاتی پیش یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی‌های مهیب شد و به‌طور کامل متوقف گردید.

نیروی دریایی سپاه مجدداً اخطار می‌کند سرنوشت کشتی‌هایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند، جز این نخواهد بود.

رعایت مقررات ابلاغی نیروی دریایی سپاه برای عبور و مرور الزامی است. شرکت‌های کشتیرانی فریب تحریکات ارتش کودک‌کش آمریکا را نخورند و اموال و جان خدمه کشتی‌های خود را بی‌جهت در معرض نابودی قرار ندهند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم»