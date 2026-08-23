کد خبر: 1375538
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۸
جامعه » اخبار كلی

مصوبه مجلس؛ حذف حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه

مجلس نماینده نجف‌آباد در مجلس از پایان بررسی و تصویب نهایی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی امروز خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه حذف شد.

جوان آنلاین: ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی امروز مجلس گفت: این موضوع که با مبحث مهریه پیوند خورده است، امروز در صحن مجلس جمع‌بندی و به تصویب نهایی رسید.

به گزارش فارس، وی در تشریح جزئیات مصوبه مذکور تصریح کرد: طبق این قانون، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حبس پیش‌بینی نشده است. همچنین در خصوص مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، با بهره‌گیری از سامانه جامع که پیش‌تر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و دارایی‌های مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: با جمع‌بندی نهایی در خصوص این ۲ ماده باقی‌مانده، بررسی طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس به پایان رسیده و مصوبه برای طی مراحل قانونی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.

برچسب ها: مجلس ، مهریه ، مجلس شورای اسلامی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

انتصابات جدید در قوه قضاییه اعلام شد

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

تنش تل‌آویو و آنکارا به مدیترانه کشیده شد؛ نگرانی از حضور دریایی ترکیه در سوریه

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اصلاحات بنزینی به نفع کشور و ملت خواهد شد

«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

نظامی آمریکایی: ترامپ شکست‌خورده است!

ایران تاب‌آور در مصاف زنجیره‌های راهبردی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

مهندسی معکوس؛ جنگی که پس از پایان نبرد آغاز می‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

جنگ با ایران یک اشتباه راهبردی بود!

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

غریب آبادی: توهم ترامپ دریاره تنگه هرمز را اصلاح می‌کنیم

ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است!

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

نوبت حل مسائل

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

پیوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد می‌دهد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بارسلونا مهاجم می‌خواهد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

حسد همچون شراره‌ای اعمال نیک آدم را می‌سوزاند

۵ علامت مهم سکته مغزی

رئیس مجلس به کربلا رسید

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

‌متهم: آن‌قدر مست بودم که نمی‌دانم چه شد!

معلم اثرگذار فقط در کلاس موفق نیست

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

گردشگری گلستان با ظرفیت و بی‌برنامه

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

زنجان از معبر گردشگری تا مقصد ماندگار

نظم جدید منطقه بدون دخالت بیگانگان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
کالبدشکافی یک روایت متفاوت/ «کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار