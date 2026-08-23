جوان آنلاین: ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی» در صحن علنی امروز مجلس گفت: این موضوع که با مبحث مهریه پیوند خورده است، امروز در صحن مجلس جمعبندی و به تصویب نهایی رسید.
به گزارش فارس، وی در تشریح جزئیات مصوبه مذکور تصریح کرد: طبق این قانون، برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، حبس پیشبینی نشده است. همچنین در خصوص مهریههای زیر ۱۴ سکه، با بهرهگیری از سامانه جامع که پیشتر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و داراییهای مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: با جمعبندی نهایی در خصوص این ۲ ماده باقیمانده، بررسی طرح نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس به پایان رسیده و مصوبه برای طی مراحل قانونی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است.