جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه در جریان سفر به استان هرمزگان به مناسبت هفته دولت و در حاشیه بهره برداری از سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید بندرعباس با اشاره به برنامههای دولت برای رفع بخشی از موانع پیشروی صنایع آردسازی و ذخیرهسازی غلات، گفت: بهتازگی سبوس در سامانه بازارگاه قرار گرفته که این اقدام بخشی از مشکلات فعالان حوزه آردسازی را برطرف کرده است.
به گزارش ایرنا، وی از ابلاغ قریبالوقوع بخشنامهای جدید خبر داد و افزود: بر اساس این بخشنامه، واحدهای صنف و صنعت میتوانند برای خرید گندم مورد نیاز خود در داخل کشور اقدام کنند و همچنین امکان واردات مستقیم گندم نیز برای آنان فراهم خواهد شد.
وی افزود: این ظرفیت طی روزهای آینده برای فعالان صنف و صنعت در سراسر کشور فراهم میشود و میتواند مسیر تازهای را پیشروی واحدهای آردسازی، سیلوداری و صنایع وابسته قرار دهد.
ظرفیت سیلویی کشور بالاتر از نیاز داخلی
وزیرجهاد کشاورزی، با تأکید بر اینکه ظرفیت سیلویی و آردسازی کشور بالاتر از نیاز داخلی است، اظهار کرد: برنامه وزارت جهاد کشاورزی، فعالسازی این ظرفیتها در مسیر واردات، فرآوری و صادرات مجدد است؛ بهگونهای که غلات از کشورهای تولیدکننده، بهویژه کشورهای شمالی، وارد کشور شود، پس از فرآوری و تبدیل به محصولات آردی، به بازارهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی و همسایه صادر شود.
نوری ادامه داد: این رویکرد علاوه بر فعالسازی ظرفیتهای موجود کشور، زمینه ایجاد ارزش افزوده، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی را نیز فراهم میکند.
وی اصلاحات ارزی انجامشده را از زمینههای مهم تحقق این برنامه دانست و گفت: برخی شرایط و محدودیتها اجرای این طرح را با تأخیر همراه کرد، اما با آغاز اجرای سازوکارهای جدید، فعالیت واحدهای صنف و صنعت وارد مرحله تازهای خواهد شد.
افتتاح سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان در شرایطی انجام میشود که این استان به واسطه برخورداری از بنادر مهم، موقعیت راهبردی در کریدورهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقهای، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای ذخیره، فرآوری و صادرات مجدد غلات کشور دارد.
وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز به نمایندگی از هیات دولت به منظور حضور در آیینهای هفته دولت وارد هرمزگان شد.
بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندرعباس، دیدار با صیادان، افتتاح چندین طرح و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی از دیگر برنامههای وزیر جهاد کشاورزی در سفر به هرمزگان است.