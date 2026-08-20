کد خبر: 1375071
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تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۰
اقتصاد » اخبار کلی

ارزندگی سهام، نقدینگی را به بورس بازگرداند

1 کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بخش مهمی از ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیک پیش‌تر در قیمت سهام منعکس شده است، گفت: فاصله ارزندگی بورس با بازار‌هایی مانند مسکن، خودرو و طلا، زمینه‌ساز تداوم ورود نقدینگی شده که با استمرار آن، شاخص کل می‌تواند تا پایان سال به محدوده هفت میلیون واحد برسد.

جوان آنلاین: فردین آقابزرگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی درباره عملکرد این هفته بورس اظهار کرد: ورود پول و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به بازار سهام، بیش از هر چیز ناشی از سطح ارزندگی بورس و اختلاف قابل‌توجه آن با بازار‌های موازی مانند مسکن، خودرو و طلاست.

به گزارش ایرنا، وی افزود: کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار از سال ۱۳۹۹ تاکنون و قرارگرفتن میانگین این نسبت در سطحی کمتر از ۶.۵، کاهش ارزش دلاری بازار، ظرفیت افزایش درآمد شرکت‌ها و رشد سود عملیاتی آنها در نتیجه تورم و افزایش قیمت فروش محصولات، از جمله عواملی است که جذابیت بازار سرمایه را افزایش داده است.

آقابزرگی ادامه داد: این عوامل در کنار برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکرات، تحولات ژئوپلیتیک و احتمال بروز تنش‌های نظامی قرار گرفته‌اند، اما برآیند شرایط نشان می‌دهد که به‌رغم این ابهام‌ها، ورود نقدینگی به بورس ادامه دارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به بازگشایی نماد فولاد مبارکه گفت: این نماد پس از تجربه بیش از ۴۰ درصد کاهش قیمت، با انتشار اخبار مربوط به بازسازی خطوط تولید با استقبال خریداران مواجه شد و تشکیل صف‌های خرید برای آن را نمی‌توان بی‌دلیل دانست؛ زیرا سطح ارزندگی برخی شرکت‌های بورسی در مقایسه با سایر بازار‌ها همچنان بالاست.

وی درباره اثرگذاری تحولات سیاسی و ژئوپلیتیک بر بازار سرمایه توضیح داد: بورس نسبت به تحولات مختلف، بیش‌واکنشی نشان می‌دهد، اما بازار از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها عبور و از زمان بازگشایی نماد‌ها در پایان اردیبهشت‌ماه تاکنون، شاخص کل حدود ۷۵ درصد رشد کرده است.

آقابزرگی یادآورشد: اگرچه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس ادامه دارد و توافق‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده، بخش قابل‌توجهی از این ریسک‌ها در قیمت‌ها منعکس شده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران با آگاهی از شرایط موجود، همچنان به بازار وارد می‌شوند.

توصیه به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد

این کارشناس بازار سرمایه درباره ورود افراد غیرحرفه‌ای به بورس گفت: سرمایه‌گذاری باید از محل پس‌انداز واقعی انجام شود و افراد نباید منابعی را وارد بازار کنند که ممکن است در کوتاه‌مدت به آن نیاز پیدا کنند.

وی تاکید کرد: افرادی که فرصت یا دانش کافی برای تحلیل بازار ندارند، باید از مشاوره کانال‌ها و نهاد‌های دارای مجوز رسمی از سازمان بورس استفاده کنند. همچنین تشکیل سبدی متنوع از شرکت‌ها و صنایع مختلف ضروری است و سرمایه‌گذاران نباید تمام منابع خود را فقط به شرکت‌های ارزمحور، ریال‌محور یا یک صنعت خاص اختصاص دهند.

آقابزرگی با تاکید بر اهمیت نگاه بلندمدت برای ورود به بازار سرمایه اذعان داشت: بر اساس آمار ۳۲ سال گذشته، بورس حدود هشت هزار و ۸۰۰ برابر رشد کرده است؛ در حالی که نزدیک‌ترین بازار رقیب، یعنی بازار سکه، حدود ۶ هزار و ۲۰۰ برابر رشد داشته است؛ بنابراین بورس از نظر بازدهی بلندمدت همچنان در جایگاه نخست قرار دارد، هرچند ریسک‌های خاص خود را نیز دارد.

وی اضافه کرد: نقدشوندگی بالای بورس در مقایسه با بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو، یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه است؛ اما همه سرمایه‌گذاران توان پذیرش نوسان‌های این بازار را ندارند و بهره‌مندی از بازدهی بورس، مستلزم داشتن افق سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

صندوق‌های طلا و نقره؛ مکمل سبد سرمایه‌گذاری

این تحلیلگر درباره صندوق‌های طلا و نقره توضیح داد: ابزار‌های مالی بازار سرمایه، از جمله سهام، اوراق بدهی و صندوق‌های طلا و نقره، به‌تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی همه نیاز‌های سرمایه‌گذار باشند و ترکیب آنها در یک سبد متنوع، نتیجه بهتری ایجاد می‌کند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا و نقره می‌تواند برای افرادی که سهم بیشتری از دارایی خود را در شرکت‌های ریال‌محور دارند، به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نوسان سهام و اوراق بدهی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما فروش کامل سهام و انتقال تمام سرمایه به صندوق‌های طلا یا نقره، تصمیمی پرریسک است.

پیش‌بینی رشد شاخص تا پایان سال

آقابزرگی درباره چشم‌انداز بازار سرمایه در هفته آینده اظهار کرد: پیش‌بینی رشد شاخص کل در هفته آینده به معنای حرکت یک‌دست و بدون نوسان بازار نیست، بلکه شاخص می‌تواند در یک روند سینوسی و متناوب، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت تداوم شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، رسیدن شاخص کل به محدوده هفت میلیون واحد تا پایان سال دور از انتظار نیست. این هدف به معنای رشد حدود ۱۵ درصدی شاخص از سطوح فعلی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره ارزش دلاری بورس نیز گفت: ارزش بازار بورس و فرابورس در حال حاضر با حجم نقدینگی کشور برابری می‌کند و این رقم حدود ۱۷ هزار همت برآورد می‌شود. با فرض ثبات نسبی نرخ دلار آزاد در محدوده ۱۸۵ تا ۱۸۷ هزار تومان، انتظار می‌رود ارزش بازار به‌تدریج افزایش یابد.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در سال‌های گذشته بخشی از ارزش دلاری خود را از دست داده است که ارزش حدود ۳۳۰ میلیارد دلاری ۶ سال پیش، باید به‌تدریج از مسیر افزایش اندازه بازار و همچنین کاهش نرخ ارز جبران شود.

برچسب ها: بازار سهام ، بورس ، نقدینگی
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