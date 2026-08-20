جوان آنلاین: مهیار فرنیا بازرس هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز اظهار کرد: طی سه دهه گذشته و با توسعه ضوابط فنی، مقررات ملی ساختمان و افزایش نظارت‌های تخصصی، کیفیت ساخت‌وساز در کشور نسبت به گذشته بهبود یافته است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: پیش از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴، تصور بر این بود که در صورت وقوع زلزله‌ای بزرگ در تهران بخش قابل توجهی از شهر دچار تخریب خواهد شد، اما با افزایش نظارت‌ها، استفاده از استاندارد‌ها و کنترل‌های تخصصی، سطح انتظارات از کیفیت ساختمان‌ها نیز افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: عمر مفید ساختمان‌ها در گذشته حدود ۲۰ تا ۳۰ سال برآورد می‌شد، اما امروز برآورد‌ها نشان می‌دهد عمر مفید ساختمان‌ها به ۵۰ تا ۶۰ سال رسیده است.

وی با تاکید بر این‌که با ارتقای مستمر کیفیت ساخت، این رقم می‌تواند افزایش یابد، یادآور شد: در کشور‌های پیشرفته نیز عمر مفید ساختمان‌ها به مراتب بیشتر و ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال می‌رسد.

بازرس هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به نقش نظارت‌های تخصصی در افزایش کیفیت ساختمان‌ها گفت: استفاده از ناظران متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی، معماری، نقشه‌برداری، ژئوتکنیک و آزمایشگاه مکانیک خاک، با هدف افزایش کیفیت و کنترل دقیق‌تر فرآیند ساخت‌وساز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تعدد ناظران در پروژه‌های ساختمانی به معنای افزایش هزینه بدون اثرگذاری نیست، بلکه هر ناظر در حوزه تخصصی خود وظیفه کنترل بخش مشخصی از ساختمان را برعهده دارد و این تخصصی شدن نظارت در نهایت باید به ارتقای کیفیت ساختمان و افزایش بهره‌برداری از هزینه‌های انجام‌شده منجر شود.

فرنیا با اشاره به عملکرد ساختمان‌های جدید در جریان جنگ اخیر نیز گفت: در برخی موارد، ساختمان‌های نوسازی که در معرض اصابت موشک قرار گرفتند تنها دچار تغییر شکل شدند، در حالی که ساختمان‌های قدیمی در فاصله‌ای نزدیک به‌طور کامل تخریب شدند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش مقاومت ساختمان‌های جدید نسبت به گذشته باشد.

وی تأکید کرد: البته برای ارزیابی دقیق میزان پیشرفت کیفیت ساخت‌وساز طی سه دهه گذشته باید مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی انجام شود، اما نمی‌توان تأثیر اجرای قانون نظام مهندسی، تدوین مباحث مقررات ملی ساختمان و افزایش کنترل‌ها و بازرسی‌های تخصصی را نادیده گرفت.

رئیس انجمن صنفی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران با اشاره به پیگیری همکاری میان انجمن‌های فعال در صنعت ساختمان گفت: در راستای حمایت از شرکت‌های طراح و ناظر و پیگیری مسائل و مشکلات اعضا، تلاش می‌کنیم با انجمن‌ها، کانون‌ها و سایر مجموعه‌های مدنی فعال در صنعت ساختمان همکاری بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌هایی برای همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی اعضای انجمن‌ها در دستور کار قرار گرفته است. امضای تفاهمنامه همکاری با جامعه مهندسان شهرساز ایران نیز در همین راستا انجام شده است.

فرنیا با اشاره به اهمیت توجه همزمان به مسائل مهندسی و شهرسازی اظهار کرد: در فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی، موضوعات شهرسازی در برخی موارد مغفول می‌ماند و ساختمان‌ها صرفاً به‌عنوان یک پلاک مستقل دیده می‌شوند، در حالی که ارتباط ساختمان با بنا‌های مجاور، خیابان‌ها، گذر‌ها و ساختار کلی شهر باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در کلان‌شهر تهران ناشی از ناهماهنگی در مباحث معماری و شهرسازی است و همکاری میان جامعه مهندسان شهرساز و انجمن‌های تخصصی می‌تواند به ترکیب ظرفیت‌های دو حوزه و بهبود کیفیت ساخت‌وساز شهری کمک کند.

بازرس هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه با اشاره به تعامل با وزارت راه و شهرسازی گفت: ارتباط مناسبی با معاونت مسکن و دفتر توسعه ساختمان وزارت راه و شهرسازی داریم و در تدوین و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و مقررات مرتبط با شرکت‌های طراح و ناظر در جلسات کارشناسی حضور یافته و دیدگاه‌های تخصصی خود را ارائه می‌کنیم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که در تدوین شیوه‌نامه‌های مرتبط با طراحان و ناظران، موضوعات مربوط به آزمایشگاه‌ها و مجریان ساختمان نیز به‌صورت یکپارچه دیده شود تا فرآیند ساخت‌وساز از مرحله طراحی تا اجرا و نظارت، هماهنگ‌تر و منسجم‌تر دنبال شود.

فرنیا یادآور شد: همکاری میان انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های متولی می‌تواند به تدوین مقررات جامع‌تر، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و در نهایت ارتقای ایمنی و دوام ساختمان‌ها در کشور منجر شود.

مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان مطالبه مهندسان برای ارتقای کیفیت ساخت‌وساز

علی صابری امیرآباد عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران نیز از پیگیری اجرای مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان خبر داد و گفت: اجرای این مبحث می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت ساخت‌وساز و تأمین منافع شهروندان، ظرفیت‌های جدیدی برای اشتغال مهندسان شهرساز ایجاد کند.

وی با یادآوری این‌که توسعه همکاری با وزارت راه و شهرسازی، شهرداری تهران و نهاد‌های استانی در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: برای تقویت ارتباط میان مهندسان شهرساز و شرکت‌های مشاور، تفاهمنامه‌ای با انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان استان تهران منعقد شده است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ شرکت مشاور در تهران گفت: این تفاهمنامه می‌تواند ارتباط میان حوزه شهرسازی و فرآیند طراحی و نظارت ساختمان را تقویت کند تا شرکت‌های مشاور در حوزه‌های معماری، سازه و سایر بخش‌ها، موضوعاتی مانند انطباق شهری و حقوق شهروندی را بیشتر مورد توجه قرار دهند.

عضو هیئت‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران یکی از دغدغه‌های اصلی این جامعه را اشتغال و معیشت مهندسان عنوان کرد و گفت: رکود ساخت‌وساز و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، شرایط اشتغال مهندسان را دشوار کرده است. برای حل این مسئله الزاماً به قانون جدید نیاز نداریم، چراکه مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان ظرفیت لازم را دارد. این مبحث در برخی استان‌ها اجرایی شده و پیگیری می‌کنیم در استان تهران نیز اجرا شود.

به گفته وی، اجرای مبحث مذکور در درجه نخست به نفع شهروندان است و می‌تواند ضمن جلوگیری از مشکلات ناشی از رعایت نشدن ضوابط شهری، منافع اقتصادی مالکان و سازندگان و در نهایت اشتغال مهندسان شهرساز را نیز تقویت کند.

صابری امیرآباد با اشاره به خسارت‌های ساختمان‌ها در جنگ اخیر گفت: ارزیابی خسارت‌ها نشان داد ساختمان‌هایی که تحت نظارت مهندسان ساخته شده بودند در مواردی آسیب کمتری نسبت به ساختمان‌های قدیمی‌تر دیدند که این موضوع اهمیت نظارت مهندسی در ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت‌وساز را نشان می‌دهد.