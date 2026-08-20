دفتر نتانیاهو: نوار غزه قبل از خلع سلاح حماس بازسازی نخواهد شد

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که برخلاف گزارشهای منتشر شده، سران سیاسی این رژیم هنوز ورود نیروی بینالمللی به نوار غزه را تأیید نکردهاند.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، دفتر نتانیاهو همچنین مدعی شد که تا قبل از خلع سلاح کامل حماس، هیچ گونه عملیات بازسازی در نوار غزه انجام نخواهد شد.
این تحولات در حالی است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اخیرا مدعی شد که بنیامین نتانیاهو و اسرائیل کاتس، وزیر جنگ او، با آغاز عملیات بازسازی در شرق رفح به عنوان بخشی از طرح ایجاد یک مجتمع مسکونی برای فلسطینیها در اراضی که تحت کنترل حماس نیست، موافقت کردهاند.
ادعای این رسانه صهیونیستی مبنی بر آغاز بازسازی محدود در بخشهایی از غزه در حالی مطرح میشود که برخی از ناظران سیاسی، این اقدامات را مانور تبلیغاتی برای جدی نشان دادن رژیم صهیونیستی در اجرای توافق آتش بس جهت افزایش فشار بینالمللی بر حماس و خلع سلاح آن و گرفتن امتیازهای بیشتر از این جنبش ارزیابی میکنند.